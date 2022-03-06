Akansoy: Avrupa için İsrail-Kıbrıs doğalgazı çok daha fazla gündemde olacak

Akansoy, açıklamasında Ukrayna savaşının, sadece Ukrayna Rusya ilişkileri bakımından değil, tüm dünya ve özellikle bölge ülkelerinin yeni döneme nasıl uyanacağı açısından, üzerinde ciddiyetle durulması gereken bir konu olduğunu kaydetti.

“Ortada Putin Rusya'sının egemen bir devlet olarak Ukrayna'yı işgali söz konusu olduğu bir gerçektir” diyen Akansoy, “Rusya, kendi bölgesel egemenlik alanını başta kendi güvenlik gerekçesi ve tarihsel hayallerini öne sürerek genişletme derdinde. Bunu yapmak için uzun bir yola çıktı. Kısa zamanda tamamlanmayacak, ülkeler arasındaki ilişkilerin yeniden yapılanacağı bir döneme girmiş bulunuyoruz” ifadelerni kullandı.

Akansoy açıklamasını şöyle sürdürdü:

“ABD yönetimindeki NATO'nun, Rusya'nın bu girişiminden duyduğu memnuniyet, gerek ölmüş NATO'nun, gerekse zayıflamış AB'nin savunma eksenli, yeniden yapılanmasına yol açtı. Putin, Afganistan ve Irak savaşlarında bataklığa gömülmüş ABD'ye can simidi oldu.

NATO'nun güçlendirilmesi yanında özellikle AB üye devletlerinin savunma alanındaki harcamalarını artırma kararlılığı dikkate değerdir. ABD'nin başta Alman savunma harcamalarını artırmasına yönelik cesaretlendirici/yönlendirici tavrı gözardı edilecek bir konu değil.

AB'nin kurucu değerlerinin sarsıldığı, barış, diplomasi ve uzlaşı değerlerinin yerini sorumluluk adına savaş sanayisine yatırıma yöneldiğine dikkat edilmelidir.

Şubat 2022'de gerçekleşen Münih Güvenlik Konferansına bu yıl 35'ten fazla devlet ve hükümet başkanı, 100'den fazla dışişleri ve savunma bakanı katılmış ( bu yıl katılmayan Rusya Devlet Başkanı Putin'in 2007 Konuşması mutlaka izlenmelidir ), NATO'nun genişlemesi ve küresel öğrenilmiş çaresizliğin aşılması adına Avrupa devletlerinin komşu ülkelere karşı sorumluluğunun hatırlatıldığı bir içerik ile tamamlanmıştır. Manidardır.

Gelinen aşamada, yeni bir döneme girileceği aşikar. Yeni bir soğuk savaş veya 2 kutuplu bir dünya olarak da nitelendirilebilecek bir sürecin içerisindeyiz. Tarafların keskin bir şekilde netleşeceği, konumlanacağı bir dönem. Bölgesel güçlerin bağımsız siyaset sürdüremeyeceği, muhakkak bir üst yapıya entegre olacağı bir dönem. Ne yazık ki, daha çok silah sesini duyacağımız bir dönem.

Bu noktada elbette Doğu Akdeniz havzasında yeni gelişmeler beklemek, Kıbrıs sorununu tüm bu gelişmeler bağlamında değerlendirmek gerekmektedir.

Rusya'ya ile doğal gaz bağımlılığını büyük ölçüde kesen Avrupa devletleri açısından önemli bir rezerv olan İsrail Kıbrıs potansiyelinin düne göre çok daha gündemde olacağı da açıktır.

Şu anda buzdolabında olan Kıbrıs sorununun birkaç yıl içerisinde yeni bir dinamizm kazanacağı ve adanın birleşmesi, gazın Türkiye üzerinden Avrupa'ya yönelmesi gerek TC-AB ilişkilerini etkileyecek gerekse siyasi eşitliğe dayalı bir Federasyonun önünü açacaktır. Bu arada Kıbrıs'ı sadece güvenlik sorunu üzerinden değerlendirmek, yeni açmazları da beraberinde getirmektedir. Güvenlik konusunu yadsımadan, siyasi eşitlik ve ortaklık değerlerinin öne çıkacağı bir döneme hazır olmalıyız.

TC devlet yetkililerinin Ukrayna krizine uluslararası hukuk kapsamında bakması oldukça önemlidir.

Bu siyasi söylem hem bizim hem uluslararası camia açısından dikkate değer olmakla birlikte, Kıbrıs sorununa bakışta çelişkiye düşmemek için düzeltilmesi, dikkat edilmesi gereken bir konudur.

Önce şu lanet savaş durmalıdır. NATO'nun yarattığı büyük felaketler hafızamızda canlıdır. Putin'in bencil ve kontrolsüz hamlelerinin yarattığı yıkım da. Savaş sadece siyasi değil aynı zamanda ekonomik sorunları da ardından getirecektir. Dünyanın tahıl ve doğal gaz deposu iki ülkenin savaşması, bu ülkeler ile ticari ilişki içinde olan tüm ülkeleri olumsuz etkileyecektir.

2008'den beri krizde olan Kapitalizmin kendi çaresizliğini savaşla aşmaya çalıştığını, bunun tarihsel bir olgu olduğunu çok iyi biliyoruz. Dünya savaşları bize bunu gösterdi. Bu savaş da tarafların gerekçeleri ne olursa olsun, savunma sanayinin büyümesi üzerinden krizin aşılmasına dönük bir hamledir”