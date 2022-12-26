Akansoy: Bazı belediyeleri kaybetmenin burukluğunu yaşadık

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, BRT’de yayınlanan ‘17. Saat’ adlı programa telefon bağlantısı ile katılarak, yerel seçimlerin sonuçlarını değerlendirdi.

Akansoy, partinin yetkili organlarının toplanarak, seçim sonuçlarının detaylı bir şekilde değerlendirileceğini vurguladı.

Asım Akansoy, 6 ilçenin 3’üncü CTP’nin adayının kazandığını hatırlatarak, “Bazı belediyeleri kaybetmenin burukluğunu da yaşadık” dedi.

51/95 sayılı Belediyeler Yasası’na işaret eden Akansoy, UBP ile bazı noktalarda farklı görüşler olduğunu ancak beklentileri karşılayacak önerileri değerlendireceklerini kaydetti.