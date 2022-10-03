ÖZEL HABER

Cumhuriyet Meclisi yeni yasama yılı çalışmalarına bugün başladı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, annesinin rahatsızlığı nedeniyle, Meclis Genel Kurulu'na katılamadı.

CTP Genel Sekreteri, Milletvekili Asım Akansoy, CTP adına Meclis açılışında yaptığı konuşmada, hükümetin meşruiyetini yitirdiğini kaydederek, yapılan araştırmalarda kurumlara olan güvenin ciddi şekilde azaldığına işaret etti.

Akansoy, bilimsel verilerin kırmızı ışık yaktığını, halkın değişim istediğini vurguladı.

Millet bahçesi inşaası...

Toplumdaki ‘Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ yapımına yönelik tartışmalara da atıfta bulunan Akansoy, “CTP olarak toplumsal geriliğe asla prim vermeyeceğiz, tahrik edici söylemleri dikkate almayacağız” dedi.