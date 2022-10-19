Akansoy'dan Arıklı'ya jet yanıt!

Gündem Kıbrıs Web TV'de açıklamalarda bulunan Erhan Arıklı, CTP'ye "CTP, eziklik yaşıyor!" yaşuyor demişti.

Bu açıklamaların ardından CTP'den yanıt geçikmedi. CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy yaptığı açıklamada, "Gülüp eğleniyoruz hallerine" dedi.

Akansoy'un açıklamasının tamamı şu şekilde:

Erhan Arıklı görevlendirilmiş: CTP'ye sürekli laf atma, çamur atma onun görevi. Parti Başkanımızı, Partimizi kendince polemiğe çekmeye çalışıyor. Kışkırtmaya, toplumu sürekli bölmeye devam ediyor.

Yüzümüze konuşmaya cesareti yok, Mecliste susuyor, basına konuşuyor.

Bugüne kadar söylediklerini, kim olduğunu, ne yaptığını unutmuşuz gibi...

Toplumu bölen söylemleri, çatışmacı dili ile gerginliğin baş aktörü Arıklı'nın bize söyleyecek hiçbir şeyi olamaz.

Gülüp eğleniyoruz hallerine.

Gündemi değiştiremeyecekler, bu halka hesap verecekler, yargılanacaklar...

CTP, kararlılıkla mücadelesini halkımız için yükseltmeye devam edecek.