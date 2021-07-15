Akansoy'dan net mesaj: Tası tarağı toplama vakti...

Göğüs Hastalıkları Klinik Şefi Dr. Mustafa Akansoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile " İyice saldınız, kurallara uymuyorsunuz, son aylarda koronadan ölümler azaldığı için rahatsınız." eleştirisini yaptı.

İşte Akansoy'un açıklaması:

Rivayet edilir ki padişah 4.Murat berberlerin Avrupai tarzda saç kesmelerini yasaklamış, ama halktan talep var. Berberler seyyar çalışmaya başlamışlar. Sokak ortasında saç keserlermiş, görevlileri görür görmez tası tarağı toplayıp kaçarlarmış. Tası tarağı toplamak sözünün kaynağının bu olay olduğu söylenir.

Bugün 150 korona vakası açıklandı. Böyle giderse vaka sayısı artmaya devam edecek. Önümüzdeki pazartesinden itibaren bileklikle pozitif hastaları evlerine göndermeyi planlıyoruz. Eve gönderme şartlarımız bileklik takılacak, hastaneye yatışı gerektirecek klinik tablo olmayacak ve evde başka kimse olmayacak.

Doktor ve hemşireler kapasitelerinin üzerinde çalışıp çok yoruluyorlar. Yıllık izinler başladı. Elbette sağlıkçıların yıllık izinlerini kullanıp iyice dinlenmeleri kaçınılmazdır.

Sevgili Halkımız,

İyice saldınız, kurallara uymuyorsunuz, son aylarda koronadan ölümler azaldığı için rahatsınız. Ama vaka sayısının artmasıyla Pandemi Hastanesindeki hasta sayısı 20’lerden 60’lara yaklaştı. Böyle devam edersek yatan hasta sayısı ve yoğum bakıma giren hasta sayısı artacak. Hastane kapasitesinin dolması demek sert kuraların geri gelmesi demektir. Tekrardan kapanmak istemiyorsak tası tarağı toplamanın zamanı gelmiştir.

Saygılarımla