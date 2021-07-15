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Akansoy'dan net mesaj: Tası tarağı toplama vakti...

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Akansoy: Tekrardan kapanmak istemiyorsak tası tarağı toplamanın zamanı gelmiştir.

15 Temmuz 2021 Perşembe 21:41
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Akansoy'dan net mesaj: Tası tarağı toplama vakti...

   Göğüs Hastalıkları Klinik Şefi Dr. Mustafa Akansoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile " İyice saldınız, kurallara uymuyorsunuz, son aylarda koronadan ölümler azaldığı için rahatsınız." eleştirisini yaptı.

İşte Akansoy'un açıklaması:

Rivayet edilir ki  padişah 4.Murat  berberlerin Avrupai tarzda saç kesmelerini yasaklamış, ama halktan  talep  var.  Berberler  seyyar çalışmaya başlamışlar.  Sokak ortasında  saç keserlermiş,   görevlileri görür görmez  tası tarağı toplayıp kaçarlarmış. Tası tarağı toplamak sözünün kaynağının bu olay olduğu söylenir.

    Bugün 150 korona vakası açıklandı.  Böyle giderse  vaka sayısı artmaya devam edecek.   Önümüzdeki  pazartesinden itibaren bileklikle  pozitif  hastaları evlerine göndermeyi planlıyoruz.  Eve gönderme şartlarımız  bileklik takılacak, hastaneye yatışı gerektirecek klinik tablo  olmayacak ve evde  başka kimse olmayacak. 

     Doktor ve hemşireler kapasitelerinin üzerinde çalışıp çok yoruluyorlar. Yıllık izinler başladı. Elbette sağlıkçıların yıllık izinlerini kullanıp iyice dinlenmeleri  kaçınılmazdır. 

     Sevgili Halkımız,

     İyice saldınız, kurallara uymuyorsunuz, son aylarda koronadan ölümler azaldığı için rahatsınız. Ama  vaka sayısının  artmasıyla Pandemi Hastanesindeki  hasta sayısı 20’lerden 60’lara yaklaştı. Böyle devam edersek yatan hasta sayısı ve yoğum bakıma giren hasta sayısı artacak. Hastane kapasitesinin  dolması  demek  sert kuraların geri gelmesi demektir.  Tekrardan kapanmak istemiyorsak  tası tarağı toplamanın zamanı gelmiştir.

Saygılarımla

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