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Akansoy'dan önemli açıklamalar...

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Sekreteri  ve Milletvekili Asım Akansoy, Gündem Kıbrıs’ta ‘Yerli Yerinde”  programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

23 Eylül 2022 Cuma 13:42
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Akansoy'dan önemli açıklamalar...



GÜNDEM KIBRIS-ÖZEL

Kıbrıs meselesiyle ilgili çözümün federasyon ile mümkün olacağına dikkati çeken Akansoy, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın iki devletli çözüm politikasını eleştirdi. İki devletli çözüm siyasetinin rahmetli Cumhurbaşkanı R. Rauf Denktaş’ın ortaya koyduğu siyaset çerçevesinde oluşturulduğunu anımsatan Akansoy, bu siyasetin toplum değil, devletlerarası görüşmenin temelinde bir yaklaşım olduğunu belirtti.
Akansoy, geçmiş dönemleri işaret ederek Türkiye’nin Avrupa Birliği sürecinde bir manevra yaşandığını ve o gelişmelerin Kıbrıs soruna da farklı boyut getirdiğini belirtti. 

"KIBRIS'TA BÖLÜNME İSTEMİYORUZ"

“Türkiye’nin tavrına bakacak olursak günün sonunda Kıbrıs’ta çözümün ancak federasyonla olabileceğini biliyor” diyen Akansoy, 2020 seçimlerini işaret ederek Cumhurbaşkanı Tatar’ın Türkiye’nin müdahalesi ile seçildiğini ileri sürdü. 
Türkiye’nin kendi beklentilerine göre bu süreci yönetmek istediğini iddia eden Akansoy, pandemi ve sonrası yaşanan gelişmeler neticesinde oluşan yeni dünya düzeninde Türkiye’nin de kendisini konumlandırma içerisinde olduğunu söyledi. Türkiye’nin bu konumlandırma sürecinde Kıbrıs’a yönelik bir bakışı olduğunu belirten Akansoy, “Fakat biz Kıbrıs’ta bölünme istemiyoruz Çünkü bunlar Kıbrıs Türk halkının yararına olmayacaktır. Bunu Sayın Tatar’da çok iyi biliyor” dedi.

"KIBRISLI TÜRKLERİ YOK OLUŞA GÖTÜRÜYOR"

Tatar’ın sürdüğü siyasetin Kıbrıslı Türkleri yok oluşa götürdüğünü ileri süren Akansoy, “Ben Sayın Tatar’ın bugün yapmış olduğu siyasetin bir osmosis siyaseti olduğunu düşünüyorum. Ama osmosis Rum tarafıyla değil Türkiye’yledir” dedi ve ekledi: “Şu an ki bu siyaset Kıbrıslı Türkleri göç ettiriyor, mutsuz ettiriyor, yoruyor. Bu ülkeye olan bağlılıkları zayıflatıyor. Dolasıyla yanlıştır.  Tatar’da bunu biliyor.”
Tatar’ın Kıbrıs Türk toplumunu siyasetinden daha az düşündüğünü iddia eden Akansoy, “Kıbrıs Türk toplumunu siyasetinden daha az seviyor. Önceliği Kıbrıs Türk halkı değil Sayın Tatar’ın, önceliği ayrı devlet hayalidir” diye konuştu.

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