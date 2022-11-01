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AKANSOY'DAN TATAR'A: "Siz her şeyden önce demokrat değilsiniz"

CTP Genel Sekreteri Milletvekili Asım Akansoy, Gündem Kıbrıs Web TV'de Çiğdem Aydın'a konuk oldu. 

01 Kasım 2022 Salı 09:52
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AKANSOY'DAN TATAR'A: "Siz her şeyden önce demokrat değilsiniz"



ÖZEL HABER

CTP Genel Sekreteri Milletvekili Asım Akansoy, Gündem Kıbrıs Web TV'de Çiğdem Aydın'a konuk oldu. 

Cumburbaşkanı Ersin Tatar'ın kapsayıcı olmadığına dikkati çeken Akansyoy, 'Sayın Tatar, emrivaki diliyle siyaset yapıyor' ifadelerini kullandı. 

"Demokrasi ortak akıl üretme meselesidir" diyen Akansoy, 'benim çoğunluğum var, istediğimi yaparım" zihniyetiyle hareket edildiğini, azınlık görüşlere de saygı duyarak, siyaseti yönetebilmeleri gerektiğini kaydetti. 

"Toplumda kamplaşmaya neden oluyor"

"Bunu Sayın Tatar yapmalı" diyen Akansoy, "Tatar UBP kongrelerine katılıyor. Diğer siyasi partileri yok sayıyor. Bu büyük bir problemdir. Siz herşeyden önce demokrat değilsiniz. Bu onu gösterir. Bu sefer yandaş üretmeye başlarsınız. Bu giderek toplumda sosyal kamplaşma yaratıyor, toplumu bölüyor. Demokrasi dışı kanalları insanları buna mecbur bırakarak açıyorsunuz" diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Asım AkansoyErsin Tatar
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