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Akansoy: “Doğu Akdeniz sıcak çatışmalara gebe”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Asım Akansoy, Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirdi ve Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin her an sıcak bir çatışmaya gebe olduğunu vurguladı.

12 Ağustos 2020 Çarşamba 10:35
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Akansoy: “Doğu Akdeniz sıcak çatışmalara gebe”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Asım Akansoy, Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirdi ve Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin her an sıcak bir çatışmaya gebe olduğunu vurguladı.

Akansoy’un açıklaması şöyle:
  

“Doğu Akdeniz'deki gelişmeler her an sıcak bir çatışmaya gebedir. Bölge ülkeleri arasında başlayan kamplaşma ve üstünlük kurma arayışları, yapılan ikili veya çoklu anlaşmalar bir gerilim ve potansiyel çatışma nedenidir.
Burada şunun altını çizerek belirtmek isterim ki, Kıbrıs Rum liderliğinin, Kıbrıs'ta adil bir çözüme ulaşmadan, tek yanlı olarak, bir dış politika unsuru olarak gördüğü ve uluslararası hukuka dayanarak üstünlük kurma hedefiyle yürüttüğü hidrokarbon yataklarındaki sondaj ve arama çalışmaları bölgeyi her an bir yangın yerine dönüştürebilir.
Bu denli akıl yoksunu bir dış siyasetin bizden de hemen yankı bulması, şoven unsurların ortaklaşması şaşırtıcı olmamakla birlikte gerçekten çok tehlikelidir.
Kıbrıs Türk tarafı olarak bu süreçte ne tür bir rol oynuyoruz? Ne tür girişimler yapıyor, bölgenin istikrara kavuşması, adil bir düzenin sağlanması için ne diyoruz? Barış çağrısı yapıyor muyuz? Tarafları sağduyuya çağırıyor muyuz?
Ya da bir görüşümüz var mıdır? Görebildiğim kadarıyla yoktur.
Yarın olası bir sıcak çatışmadan sonra, yapılacak hamaseti şimdiden duyuyor gibiyim. Ancak olacak olanın adı siyaset olmayacak. Her şey çok geç olacak.
Tüm tarafların adamızın etrafındaki bölüşüm stratejisinden, emperyal oyunlardan bir an önce vazgeçmesi gereklidir. Olası bir çatışma bu küçük adayı tamamen yaşanılmaz kılacak, çok yönlü yeni sorunları karşımıza çıkaracaktır. Olan Kıbrıs'a, Kıbrıslılara olacaktır.
Kıbrıslı Rum çözüm güçleri çözüm olmadan yapılan hidrokarbon girişimlerinin hepimizi büyük bir belaya doğru savurduğunu yüksek sesle seslendirmelidir.
Karşılıklı kabul edilebilir, adil ve kalıcı bir federal çözüme kadar bu yöndeki çılgınca söylem ve hareketlerin durdurulması konusunda iki toplum güçleri seslerini bir an önce yükseltmeli, Kıbrıs'ın Ortadoğululaşmasının önüne geç kalmadan set çekmelidir.
Geç kalmadan!”

Anahtar Kelimeler:
Asım AkansoyDoğu Akdeniz
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