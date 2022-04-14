Künye
Kıbrıs 15
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Soygun, Yaralama, Zorla İnsan kaçırma, Ciddi Darp
Soygun, Yaralama, Zorla İnsan kaçırma,...
Markette hırsızlık!
Markette hırsızlık!
Bahçeciler ilk kez Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı
Bahçeciler ilk kez Lefkoşa Ağır...
8 yıl hapis cezası!
8 yıl hapis cezası!
Okulun güvenlik şefine yumruk attı
Okulun güvenlik şefine yumruk attı

Akansoy: “Hükümet yetkililerine soruyoruz. Ancak yeterli cevaplar alamıyoruz”

CTP Milletvekili Asım Akansoy, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

14 Nisan 2022 Perşembe 10:05
31 Okunma
Akansoy: “Hükümet yetkililerine soruyoruz. Ancak yeterli cevaplar alamıyoruz”

ÖZEL HABER

CTP Milletvekili Asım Akansoy, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

Belediyeleri hangi kriterlere göre birleştiriyoruz? Çatalköy ve Esentepe hangi kriterlere göre birleşiyor? Hükümet yetkililerine soruyoruz. Ancak yeterli cevaplar alamıyoruz. Birleştirilecek olan belediyelerin kapasitelerinin net bir şekilde ortaya konması gerekmektedir. Belediyelerin araçlarının durumları nedir? Belediyelerin mali durumları nedir? Personel yapıları nedir? Genelde küçük yerleşim yerlerinde bölge halkı belediyeye karşı aidiyet duygusu geliştiriyor. Dünyanın hiçbir yerinde bu denli aidiyet duygusunun yüksek olduğu bir yerde bunu bozamazsınız. Eğer bunu yıkarsanız insanlar mutsuz olur. Bu duygu çok önemlidir. Üretime ve emeğe yansıyan bir duygudur. Eğer bunu zorlayarak yaparlarsa insanlar reaksiyon gösterecek. Zaten başka sorunlar ve ekonomik sıkıntılar var. Dolayısıyla çok dikkatli olmak gerekiyor. AD-HOC komite bizim de önerimizdi. Tüm siyasi partiler ellerindeki donelerle gelsinler. İyi bir sonuç alınabilmesi için bu konuları çalışmak gerekiyor” ifadelerini kullandı. 

Akansoy, “CTP’de ne yapılması gerektiğine dair soruların yanıtları bizde var ve başbakana bunu sunduk. 3 parti de görüşlerini başbakana bildirdi. Biz şuanda resmi olarak Başbakanın Ankara dönüşü ne diyeceğini bekliyoruz” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
20 yaşındaki genç yoğun bakımda
20 yaşındaki genç yoğun bakımda
“Sadece birkaç kişinin bilgisinde olan protokollerle bu ülkeyi geliştiremezsiniz”
“Sadece birkaç kişinin bilgisinde olan protokollerle bu ülkeyi geliştiremezsiniz”
Arıklı'nın beceremediğini Atun yapacak!
Arıklı'nın beceremediğini Atun yapacak!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim