Akansoy: “Hükümet yetkililerine soruyoruz. Ancak yeterli cevaplar alamıyoruz”

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CTP Milletvekili Asım Akansoy, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

Belediyeleri hangi kriterlere göre birleştiriyoruz? Çatalköy ve Esentepe hangi kriterlere göre birleşiyor? Hükümet yetkililerine soruyoruz. Ancak yeterli cevaplar alamıyoruz. Birleştirilecek olan belediyelerin kapasitelerinin net bir şekilde ortaya konması gerekmektedir. Belediyelerin araçlarının durumları nedir? Belediyelerin mali durumları nedir? Personel yapıları nedir? Genelde küçük yerleşim yerlerinde bölge halkı belediyeye karşı aidiyet duygusu geliştiriyor. Dünyanın hiçbir yerinde bu denli aidiyet duygusunun yüksek olduğu bir yerde bunu bozamazsınız. Eğer bunu yıkarsanız insanlar mutsuz olur. Bu duygu çok önemlidir. Üretime ve emeğe yansıyan bir duygudur. Eğer bunu zorlayarak yaparlarsa insanlar reaksiyon gösterecek. Zaten başka sorunlar ve ekonomik sıkıntılar var. Dolayısıyla çok dikkatli olmak gerekiyor. AD-HOC komite bizim de önerimizdi. Tüm siyasi partiler ellerindeki donelerle gelsinler. İyi bir sonuç alınabilmesi için bu konuları çalışmak gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Akansoy, “CTP’de ne yapılması gerektiğine dair soruların yanıtları bizde var ve başbakana bunu sunduk. 3 parti de görüşlerini başbakana bildirdi. Biz şuanda resmi olarak Başbakanın Ankara dönüşü ne diyeceğini bekliyoruz” dedi.