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Akansoy ,meclis kürsüsünden sordu ; “Falyalı neden öldürüldü?”

İçişleri eski Bakanı CTP Milletvekili Asım Akansoy meclis kürsüsünde hükumet programını eleştirdi. 

28 Şubat 2022 Pazartesi 14:02
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Akansoy ,meclis kürsüsünden sordu ; “Falyalı neden öldürüldü?”
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Akansoy, ülkede şok etkisi yaratan sokak ortasında infaz edilen sevilen iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın öldürülmesine dikkat çekerek, kullanılan silahların ve suç örgütünün ülkeye nasıl giriştiği yaptığını sordu. 

Akansoy, mafyalar suikastçiler ülkeye elini kolunu sallayarak geliyor ama KKTC’nin aydınları Türkiye’ye giremiyor diyerek hükumeti mütekabiliyete çağırdı. 

Akansoy, ülkeye kimin girip çıktığının Bakanların veya bakanlıkları değil, hükumetin sorunu olduğunu belirterek, bu konunun üstüne gidilmesi gerektiğini ve giriş çıkışlardaki boşlukların olmamasına dikkat çekti.

Son Güncelleme: 28.02.2022 15:03
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