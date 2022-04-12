Akansoy, Meclis’ten onay almasının önemine işaret etti

CTP Milletvekili Asım Akansoy, ülkenin sağduyulu adımlar, ortak akıl ve istikrara ihtiyacı olduğuna işaret etti, Türkiye ile imzalanacak protokolün içerik ve geçerlilik süresi hakkında Meclis’teki siyasi partilerin bilgilendirilmediğini belirtti.

Anayasa’ya atıfta bulunan Akansoy, tüm paydaşların görüşlerinin alınması ve Meclis’ten onay almasının önemine işaret etti.

Akansoy, ülkenin en büyük problemlerinin öngörülemezlik olduğunu söyleyerek, bunun yeni yatırımlar önünde önemli bir engel olduğunu kaydetti.

Ülkede EL-SEN’in grev başlattığını belirten Akansoy, KIB-TEK’in üretim kapasitesinin yüzde 40’ının Karadeniz Enerji Holding’e aktarılacağına yönelik söylemler bulunduğunu kaydederek bu konu hakkında bilgi istedi.

Akansoy, mali işbirliği protokolünde, ülke insanın gözetilmesi gerektiğini belirtti.

Hükümetin günlük adımlar attığını, geniş ölçekli adımlar atılmadığını söyleyen Akansoy, sektörler bazında sivil toplum örgütü temsilcilerinin, siyasi partilerin önerilerde bulunulduğunu kaydetti.

Akansoy, 2022 Mali Yılı Makroekonomik İzleme Raporu’nu hükümetin değerlendirmesi gerektiğini, raporun durumu ortaya koyduğunu ve çözüm önerileri sunduğunu söyledi.

Temel önermenin ekonomik entegrasyon olduğunu söyleyen Akansoy, Kıbrıs Türk ve Rum kesimi arasında iş birliğinin artırılması ve birlikte iş yapılmasına yönelik modellemenin raporda yer aldığını belirtti.

Akansoy, Yeşil Hat Tüzüğü ve Türkiye kapısının dikkate alınması gerektiğini söyledi.

KAYNAK: YENİDÜZEN