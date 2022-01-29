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Akansoy: Ortam Nazi Toplama Kampı ile yarışır durumda

Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi’nde yaşanan içler acısı durumla ilgili Göğüs Hastalıkları Klinik Şefi Dr.Mustafa Akansoy tepkisiz kalmadı. 

29 Ocak 2022 Cumartesi 09:31
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Akansoy: Ortam Nazi Toplama Kampı ile yarışır durumda
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Bakımevinde 20 korona pozitif hasta olduğu tespit edilmesinin ardından hastalara bakmak için giden Dr.Mustafa Akansoy, çoğu yaşlı ve hasta olan 65 kişinin kaderine terk edildiğini paylaşarak, Nazi Toplama Kampı benzetmesi yaptı.

Akansoy, bakımevinde sorumlu bulunmadığını, ortamın hijyenden uzak, karanlık olduğunu içeri girdiklerinde  idrar ve dışkı kokularının olduğunu belirterek," Ortam Nazi Toplama Kampı ile yarışır durumda. Yazıklar olsun. Bu insanların paralarını alıp hizmet vermeyenlere lanet olsun." sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Akansoy açıklamasında şu ifadelerin kullandı:

Sınırüstü Köyünde bulunan Halk Vakfı Yaşlı Bakımevinde 20 korona pozitif hasta olduğu tespit edilince bu akşam 3 hemşire arkadaşımla beraber hastalara bakmaya gittik. İlk önce sorumlu kimseyi bulamadık. 65 kişinin kaldığı çoğu yaşlı ve hasta insanlarımız kaderine terk edilmiş. Temizlik yok. Damdan yağmur suları akıyor. Bazı yerlerin sigortası atmış, aydınlatma yok. Binanın kapısına geldiğimizde kilitli olmadığını gördük, seslendik, kimse gelmedi. İçeri girdik. Bizi ilk karşılayan idrar ve dışkı kokuları oldu. Ama her yerde. Ortam Nazi Toplama Kampı ile yarışır durumda. Yazıklar olsun. Bu insanların paralarını alıp hizmet vermeyenlere lanet olsun.

Kaynak : Haber Kıbrıs

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