Akansoy: "Polislerimizin haklarını sonuna kadar gözeteceğiz"

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nda eylem düzenledi.

Eylem sırasında basın açıklamasına katılan CTP Milletvekili Asım Akansoy ile polis arasında gerginlik yaşandı.

Görev başında olan polis memuruna mukavemet eden Akansoy, dokulmazlığının arkasına saklandı.

Akansoy görevli polis memuruna, “Sen bana dokunamazsın” diyerek polisle münakaşaya girdi.

Hem eylem hem de polisle yaşanan gerginlikle ilgili Akansoy'dan açıklama geldi...

AKANSOY'UN AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:

Bugün Ekonomi ve Enerji Bakanlığı önünde gerçekleşen BMBP eyleminin amacı, KIBTEK’i keyfi ve yasadışı yöntemlerle yönetip, batırmaya yemin etmişlere yönelik bir tavır almak, cevap vermekti.

Biz KIBTEK’e sahip çıkacağız ve özelleştirilmesine asla izin vermeyeceğiz. Bu kadar basit.

Eylem sırasında sendikacı arkadaşlarımızın yaptığı konuşmaların ardından, siyah çelengin Bakanlık kapısına bırakılması konusunda oradaki Polis Subayı ile yaptığımız görüşme sonucu gerekli onay alınmış ve diyalog yolu ile sorun çözülmüştür. Kendisine teşekkür ederim.

Polislerimizin oraya taşınması elbette eylem yapanları provoke etmeye yönelikti. Bunu yapılan konuşmalarda da belirttik. Ülkemizde görüşmemiş bu tür önlemlerle gerilim tırmandırılmaya çalışılmaktadır. Bu tavrı boşa çıkaracağız.

Gerilimin kaynağı biz değil, Polislerimiz değil suçlu olanlar, yolsuzluk yapanlar KIBTEK’i aile şirketine dönüştürüp batırmaya çalışanlardır. Merak edenlerin adres değiştirmesi iyi olur.

Biz bu ülkede çok eylemler yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Kıbrıslı Türk halkının hak ve çıkarlarını korurken, elbette 45 derece sıcakta boşu boşuna bekletilen Polislerimizin de haklarını sonuna kadar gözeteceğiz.

KIBTEK Kıbrıs Türk halkının malıdır. Yaşatılması, iyi yönetilmesi, yolsuzluktan arındırılması, bu uğurda mücadele edilmesi bizim için esastır.

POLİSLE AKANSOY ARASINDA NELER YAŞANMIŞTI: