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Akansoy, Sağlık Bakanlığı'na çağrıldı...

Eski Sağlık Bakanı Ali Pilli’yi göreve çağırdığı için mevcut görev yerinin değişeceği iddia edilen Göğüs Hastalıkları Uzm  Klinik Şef Dr. Mustafa Akansoy şuanda Sağlık Bakanlığı'na çağrıldı.

29 Temmuz 2021 Perşembe 13:29
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Akansoy, Sağlık Bakanlığı'na çağrıldı...

Akansoy’la ilgili görev yerinin değişeceği haberlerinin yalan olduğu iddia edilirken Tabipler birliği’nin ve Pandemi hastanesinde  görev yapan Hekimlerin Akansoy’un görev yerinin değişmesi durumunda her türlü eylem gidebilecekleri belirtildi..

Göğüs Hastalıkları Servisi ve Enfeksiyon Servisi doktorları, Lefkoşa Göğüs Hastalıkları Klinik Şefi Dr. Mustafa Akansoy’un görevden alınması halinde pandemide görev almama kararı aldı.

Son günlerde artan vakalara ve görev kabul etmeyen doktorlara tepkisini sosyal medyadan “Ali Pilli göreve” başlığıyla yazdığı yazı ile dile getiren ve o günden sonra hem destek hem de eleştiri oklarını üzerine çeken Mustafa Akansoy’a destek Göğüs Hastalıkları ve Enfeksiyon Servisi doktorlarından geldi.

Göğüs Hastalıkları ve Enfeksiyon Servisi doktorları, Covid-19 ile mücadelede yalnız bırakıldıklarını kaydederek diğer doktorlardan da destek istediklerini ifade ediyor. Doktorlar, “bu tempo bizi hataya zorluyor. Yalnız kalırsak hata payımız da artar” diye konuştu. Doktor Akansoy, göğüs ve enfeksiyon uzmanları dışında hiçbir doktorun pandemide görev almamasını eleştirmiş, bir süredir farklı bölümlerden de doktorların pandemide görev almasını talep etmişti. Vaka sayısı artmasına rağmen, iki bölümden yaklaşık 10 doktor, hem serviste görev yapıyor, hem uzmanlık alanlarında poliklinik yapıyor hem de günde 100 civarında pandemi hastasına bakıyor.

Bakanlığın, hem Akansoy’un tepkisi, hem pandemide takviye doktor gündemi ile bugün acil bir toplantı tertip ettiği öğrenildi. Bakan Ünal Üstel ve Doktor Mustafa Akansoy bu toplantıda bir araya gelecek.

Kaynak : Kıbrıs Haber

https://www.kibrishaber.com/kibris/akansoy-saglik-bakanligi-na-cagrildi-pandemi-hekimleri-h9926.html

Son Güncelleme: 29.07.2021 16:51
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