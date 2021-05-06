Akansoy: “Suni gündemler yaratılıyor”

GÜNDEM KIBRIS

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Asım Akansoy, Genç TV’de katıldığı programda Nazar Erişkin’in sorularını yanıtladı.

Son dönemde tartışmalara neden olan Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlıkları ve pasaportları konusunda açıklamalarda bulunan Akansoy, “Pasaport konusunun tartışılacak bir tarafı yoktur. Bu Kıbrıslı Türklerin en doğal hakkıdır. Kurucu ortağı olduğumuz bir devletin pasaportudur. 1960 Cumhuriyeti’nde sahip olduğumuz haklardan biridir. 90’lara geri döndük. Bunların tartışılmasını yersiz buluyorum. Hiç kimsenin bu kadar gerginlik yaratmaya hakkı yoktur. Ekonomide ciddi sıkıntılar yaşıyoruz, bu konuda travmalar var, suni gündemlerle tartışmalar yaratmaya gerek yoktur” dedi.