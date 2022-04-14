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Akansoy: “UBP, kendi aralarında yaptıkları pazarlıklarla sayıyı artırdı”

CTP Milletvekili Asım Akansoy, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

14 Nisan 2022 Perşembe 09:51
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Akansoy: “UBP, kendi aralarında yaptıkları pazarlıklarla sayıyı artırdı”

ÖZEL HABER

CTP Milletvekili Asım Akansoy, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

Belediyeler reformu hakkında konuşan Akansoy, “Belediyelerin birleştirilmesiyle ilgili biz de çalışma yaptık. Bizim elimizdeki harita daha farklıydı. Çalışmalar tamamlanmadığı için bunu meclise sunma ihtiyacı duymamıştık. Biz belediyelerdeki mali sorunlarımı gidermek istiyoruz yoksa insanlarımıza daha iyi hizmet verecek dünya normlarında yapılar mı ortaya çıkarmak istiyoruz? Bu iş ben yaptım oldu denecek bir iş değildir. Biz yapılmasın demiyoruz ancak seçime 5 kala bunu yapmaya çalıştığınızda kriz çıkıyor. Toplumsal uzlaşıyı sağlayarak, zamana yayarak bunu yapmak gerekmektedir. Gelinen nokta UBP’nin popülizm yapmasıyla ilgilidir. Önce 12 sayısını veren UBP, kendi aralarında yaptıkları pazarlıklarla sayıyı artırdı. Kim baskı yaptıysa sayıyı artırdılar. Güçlü bir hükümetin olmadığı yerde reform yapamazsınız ve süreci yönetmezsiniz” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Asım Akansoy
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