Akansoy: “UBP komiteye gelmedi, toplantı başlayamıyor”

CTP Milletvekili Asım Akansoy, UBP’nin “Belediyelerin Birleştirilmesine” ilişkin komiteye gelmemesinden dolayı toplantının halen başlamadığını söyledi.

Akansoy, “Çalışanlar sokakta, Komite üyeleri, Belediye Başkanları, Milletvekilleri, üst düzey kamu görevlileri ise Meclis salonunda bekliyor” dedi.

Akansoy’un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle: Belediyelerin Birleştirilmesine ilişkin Komite toplantısı 10.00’da başlaması gerekirken, UBP’nin komiteye gelmemesinden dolayı çalışamıyor.

Çalışanlar sokakta, Komite üyeleri, Belediye Başkanları, Milletvekilleri, üst düzey kamu görevlileri ise Meclis salonunda bekliyor.