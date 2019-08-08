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Akar, Denktaş’ın anıt kabrini ziyaret etti

08 Ağustos 2019 Perşembe 18:29
Akar, Denktaş’ın anıt kabrini ziyaret etti

Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş Anıt Kabri’ni ziyaret etti.

Akar, Türk Mukavemet Teşkilatı Anıtı’na çelenk koyup, anıt özel defterini imzaladı. Törene, Türkiye Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları da katıldı.

Hulusi Akar, Anıt Özel Defteri’ne şunları yazdı:

“Kıbrıs Türk halkının hak, eşitlik ve özgürlük mücadelesine önderlik yaparak, tarihimizde ve asil milletimizin gönlünde bir kahraman oldunuz. Vatan ve millet sevginiz, hak, eşitlik ve özgürlüğe olan sarsılmaz inancınız ve tükenmez azminizle kendinizi asil milletimizin haklı mücadelesine adadınız.

Bağımsızlığını her şeyin üzerinde tutan asil milletimiz ve onun ayrılmaz parçası olan Kıbrıs Türkü, hayatını toplumun refahı ve geleceği için adamış liderini asla unutmayacaktır. Fikirlerinizden aldığımız ilhamla, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da KKTC’de huzur ve barışın en güçlü teminatı olmaya, Kıbrıslı soydaşlarımızın yanında bulunmaya devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, sizi ve ebediyete intikal etmiş tüm dava arkadaşlarımızı rahmet ve minnetle yad ediyor, aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz”

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