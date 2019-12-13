Akar: Herhangi bir oldu bittiye asla göz yummayacağız

Akar, “Diğer taraftan da milli hak, alaka ve menfaatlerimizi de hiçbir zaman çiğnetmeyeceğiz. Bu bölgelerde herhangi bir oldu bittiye asla göz yummayacağız. Bu da bir tehdit değil. Biz sadece gerçekler etrafında buluşulmasını bekliyor, bunu tavsiye ediyor ve bütün komşularımızı da buna davet ediyoruz.” ifadesini kullandı.

Libya ile yapılan mutabakat hakkında da konuşan Akar, “Biz egemen devletler olarak milletimizin deniz hak, alaka ve menfaatleri, hukuk çerçevesinde yapılması gerekenleri yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Bu yaptığımız çalışmalar üçüncü ülkeler için bir tehdit değil, üçüncü ülkelerin hak ve hukukuna taciz ve tecavüz değil. Biz sadece uluslararası hukuktan kaynaklanan hakkımızı, hukukumuzu koruyor, kolluyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Akar, ABD Senatosu’nun 1915 Ermeni olaylarını “soykırım” olarak tanıyan karar tasarısını kabul etmesine ilişkin, “İster Amerikan ister Türk ister başka ülkelerin arşivlerine bakın, tarihi tertemiz, utanılacak hiçbir şeyi olmayan bu asil milletin hiçbir şekilde böyle bir şeyle ilgisinin bulunmadığını herkes görecektir.” dedi.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile “Pilot Bröve ve Mezuniyet Töreni”ne katılmak üzere Çiğli’deki 2. Ana Jet Üs Komutanlığına geldi. Akar ve Orgeneral Güler’i üs komutanlığında, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Ali Sivri ve diğer yetkililer karşıladı.

Bakan Akar ve beraberindekiler daha sonra törenin yapılacağı uçak hangarına geçti. Hangardaki tören 2. Ana Jet Üs Komutanlığı sancağı ve tören birliğinin yerini almasıyla başladı.

Sancak, tören alanındaki yerini alıncaya kadar tüm davetliler tarafından ayakta selamlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından pilotların eğitiminden görüntülerin yer aldığı video gösterildi. Törende, eğitimi birincilikle tamamlayan Hava Pilot Yüzbaşı Kadir Engin Işık, mezunlar adına konuşmasının ardından yaş kütüğüne uçak maketi çaktı.

Törende konuşan Bakan Akar, ülkenin ve milletin birliği, bütünlüğüne yönelik tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmek için gece gündüz çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Türkiye’nin güneyinde bir terör koridorunun ve terör devletinin oluşturulmasına yönelik girişimleri ortadan kaldırmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 9 Ekim’de Barış Pınarı Harekatı’nın başlatıldığını belirten Akar, şunları kaydetti:

Söz konusu terör koridoru tahrip edildi, herhangi bir şekilde kullanılamaz hale getirildi. Buradaki faaliyetlerimiz sırasında hem ABD hem Rusya ile mutabakat yapıldı. Bu mutabakatlarda bazı aksayan yönler var. Bu aksaklıkları gidermek için hem ABD hem Rusya ile yoğun bir şekilde görüşmeler yapmak suretiyle söz konusu mutabakatların yürümesi, ülkemizin güneyinde barış koridoru tesisi için her türlü çalışmayı da birlikte sürdürüyoruz. Biz olabildiğince tahammül, sabırla davranmakla birlikte herhangi bir şekilde oradaki unsurlarımıza, hak ve menfaatlerimize karşı yapılacak girişimlere karşı da meşru müdafaa hakkımızı saklı tutuyoruz ve bunu da sonuna kadar kullanmakta kararlıyız.”

Akar, NATO ilişkilerine yönelik de “Bazı NATO üyesi ülkeler ittifaka yaraşır olmayan bazı tutum ve davranış içinde olsalar dahi biz NATO ile alakalı tüm faaliyetlerde her türlü sorumluluğumuzu yerine getirdik, getirmeye devam ediyoruz. Unutulmasın ki Türkiye’nin sınırı aynı zamanda NATO’nun sınırıdır. Biz sadece ülkemizi korumuyoruz aynı zamanda bir anlamda NATO’yu da koruyup kolluyoruz.” dedi.

ABD Senatosu’nun 1915 Ermeni olaylarını “soykırım” olarak tanıyan karar tasarısını kabul etmesine ilişkin ise Akar, şu açıklamalarda bulundu:

“Ülkemize ve milletimize karşı kabul edilmesi imkansız iddialar söz konusu. Bunlardan biri 1915 soykırım iddiası. Böyle bir şey yok. Bu bir siyasi mesele değil. Bu tamamen tarihi bir konu. Bu tarihi konuda siyasilerin karar alması veya bir takım iddialarda bulunması son derece temelsizdir. Bunların da mutlaka düzeltileceğine, mutlaka anlaşılacağına inanıyoruz. Biz bu kararı alanlardan bizim arşivlerimize değil gerekirse kendi arşivlerine de bakmalarını istiyoruz. Bir örnek olarak, ABD Milli Arşivleri’nde General Harbord’ın 1919’da hazırladığı raporlar var, hem de iddia edilen olaylardan 4 sene sonra yapılan teferruatlı bir inceleme. Onlarda da çok açık ve net bir şekilde görülecektir ki burada elde edilen gerçekler hiçbir şekilde Ermeni iddialarını desteklememektedir. Dolayısıyla bu işin çözümü arşivler, raporlardır. İster Amerikan ister Türk ister başka ülkelerin arşivlerine bakın, tarihi tertemiz, utanılacak hiçbir şeyi olmayan bu asil milletin hiçbir şekilde böyle bir şeyle ilgisinin bulunmadığını herkes görecektir.”

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de bugün mezun olan öğrencilerin, semaların yılmaz savunucuları olacağına, kutsal vazifelerini bir sonraki nesile aktarmadan göklerden ayrılmayacağına yönelik inancını dile getirdi.

Türkiye’nin güneyinde oluşturulmak istenen sözde terör koridorunu ortadan kaldırmak için başarıyla icra edilen Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Pençe ve Barış Pınarı harekatlarında pilotların sağladığı desteğe dikkati çeken Güler, mezun pilotlara seslenerek, “Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücüne güç katacağınıza yürekten inanıyorum. Sizlere güvendiğimizi bilmenizi istiyorum.” diye konuştu.

En önemli projeleri olarak nitelendirdiği “nitelikli personel yetiştirilmesi” konusunda görev alan personeli de kutlayan Güler, sözlerini, mezun pilotlara yönelik “Yolunuz ve bahtınız açık olsun” ifadesiyle tamamladı.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ise konuşmasına, uzun ve zorluluklarla dolu bir eğitim sürecini başarıyla tamamlayan pilotları tebrik ederek başladı.

Türk Hava Kuvvetleri Ege, Akdeniz ve Karadeniz’de milli menfaatleri korumaya devam ederken, bir yandan da sınır ötesi operasyonlarda kendilerine tahsis edilen hedeflerin yüksek isabet oranıyla etkisiz hale getirildiğini belirten Orgeneral Küçükakyüz, “Türk Hava Kuvvetleri halihazırda teröristle mücadele harekatında zamana duyarlı hedefleme ve dinamik hedefleme gibi ileri seviyede eğitim koordinasyon ve teknolojilerin kullanılmasını gerektiren harekat görevlerini başarıyla icra ederek, ülke savunmasında üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getirmektedir.” diye konuştu.

Türk Hava Kuvvetlerinin, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “İstikbal göklerdedir” hedefinde ilerleyerek, yüce Türk milletinin gönlündeki müstesna yere layık olacağını, ülkesini göklerde hür kılacağını ve TSK’nin caydırıcılığının çelik kanatları olmaya devam edeceğini vurgulayan Küçükakyüz, mezun olan personele “Yolunuz ve bahtınız açık olsun.” dedi.

Yoğun ve zorlu pilotaj eğitimin ardından 56’sı Türk, ikisi Pakistan Hava Kuvvetlerinden 58 pilot brövelerini takmaya hak kazandı. Dereceye girenlerin brövelerinin Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz ve Vali Ayyıldız tarafından verildiği törenin sonunda hatıra fotoğrafı da çektirildi.

TAK/EMT