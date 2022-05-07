Künye
Kıbrıs 24
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
3200 TL değerindeki içkiyi çaldı
3200 TL değerindeki içkiyi çaldı
26 yaşındaki kıza fuhuş yaptırdılar
26 yaşındaki kıza fuhuş yaptırdılar
Valizinden 11 kilo uyuşturucu çıktı!
Valizinden 11 kilo uyuşturucu çıktı!
İki ayrı günde hırsızlık yaptı!
İki ayrı günde hırsızlık yaptı!
Markette hırsızlık!
Markette hırsızlık!

Akar: Hiçbir oldubittiye izin vermeyiz

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Akdeniz Bölge Komutanlığı Yeni Rıhtım ve İskele Açılış Töreni’nde konuştu…

07 Mayıs 2022 Cumartesi 13:40
0 Okunma
Akar: Hiçbir oldubittiye izin vermeyiz

Yunanistan ile Ege, Akdeniz ve Kıbrıs’ta yaşanan gelişmelere dikkat çeken Akar, , “Biz tüm faaliyetlerimizde uluslararası hukuktan, diyalogdan yanayız. Bütün problemlerimizin barışçıl yol ve yöntemlerle çözümünü istiyoruz. Buna rağmen maalesef Yunanistan provokatif eylem ve söylemleri ile yayılmacı ve saldırgan politikalarını sürdürüyor.” diye konuştu…

Hiçbir oldubittiye izin vermeyeceklerini vurgulayan Akar, “Hakkımızı hukukumuzu çiğnetmeyeceğimizi herkesin bilmesi lazım” dedi.

Yunanistan’ın sığınmacılara yönelik insanlık dışı davranışlarına da değinen Akar, şu ifadeleri kullandı:
“Yıllardır Yunanistan’ın masum insanlara karşı uyguladığı zulüm ve insanlık dışı davranışlar ile her türlü rezalet dünya tarafından maalesef görmezden gelinmiştir.++++”…

Terörle mücadele operasyonlarına dikkati çeken Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadelesini artan bir tempoda devam ettirdiğini dile getirdi.

Sınır güvenliği konusunda alınan tedbirlere de değinen Akar, Sınırların güvenliğini milli bir mesele olarak nitelendirdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çavuşoğlu: “Koşulsuz Sevginin Kaynağı Anneler…”
Çavuşoğlu: “Koşulsuz Sevginin Kaynağı Anneler…”
Hemşireler ve Ebeler Birliği Ankara’da Temaslarda Bulundu
Hemşireler ve Ebeler Birliği Ankara’da Temaslarda Bulundu
Ataoğlu'ndan hükümet açıklaması! "Kapımız çalınırsa..."
Ataoğlu'ndan hükümet açıklaması! "Kapımız çalınırsa..."










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim