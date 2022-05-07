Akar: Hiçbir oldubittiye izin vermeyiz

Yunanistan ile Ege, Akdeniz ve Kıbrıs’ta yaşanan gelişmelere dikkat çeken Akar, , “Biz tüm faaliyetlerimizde uluslararası hukuktan, diyalogdan yanayız. Bütün problemlerimizin barışçıl yol ve yöntemlerle çözümünü istiyoruz. Buna rağmen maalesef Yunanistan provokatif eylem ve söylemleri ile yayılmacı ve saldırgan politikalarını sürdürüyor.” diye konuştu…

Hiçbir oldubittiye izin vermeyeceklerini vurgulayan Akar, “Hakkımızı hukukumuzu çiğnetmeyeceğimizi herkesin bilmesi lazım” dedi.

Yunanistan’ın sığınmacılara yönelik insanlık dışı davranışlarına da değinen Akar, şu ifadeleri kullandı:

“Yıllardır Yunanistan’ın masum insanlara karşı uyguladığı zulüm ve insanlık dışı davranışlar ile her türlü rezalet dünya tarafından maalesef görmezden gelinmiştir.++++”…

Terörle mücadele operasyonlarına dikkati çeken Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadelesini artan bir tempoda devam ettirdiğini dile getirdi.

Sınır güvenliği konusunda alınan tedbirlere de değinen Akar, Sınırların güvenliğini milli bir mesele olarak nitelendirdi.