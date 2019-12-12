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Akar: Kıbrıs bizim milli meselemizdir, kimse taviz beklemesin

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kıbrıs konusuna da değindi.

12 Aralık 2019 Perşembe 11:25
Akar: Kıbrıs bizim milli meselemizdir, kimse taviz beklemesin

2020 yılı bütçesi görüşmeleri sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda bir konuşma yapan Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kıbrıs konusuna da değindi.

“Kıbrıs ve çevresinde menfaatlerimizi kararlılıkla korumaya devam ediyoruz” diyen Bakan Akar, Kıbrıs ve çevresi dahil, mavi vatan ve semalardaki hak, alaka ve menfaatleri de azim ve kararlılıkla korumaya devam ettiklerini söyledi.

Bakan Akar, “Kıbrıs bizim milli meselemizdir. Kimse bu konuda bizden taviz beklemesin. Bu konudaki fikirlerimiz ve yaklaşımlarımız herkes tarafından bilinmektedir. Bizim kimsenin hakkında, hukukunda gözümüz yoktur. Bu konuda ‘iyi komşulukilişkilerini arzu etmemiz’ taviz ve zafiyet, ‘Hiçbir oldubittiye izin vermeyeceğiz’ dememiz de tehdit olarak algılanmamalıdır” ifadesini kullandı.

Bakan Akar, Türkiye ile Libya Devleti Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında iki muhtıra imzalandığını anımsatarak “Bu muhtıralarla güvenlik ve askeri alanlarda iş birliğiningeliştirilmesiiçin hukuki zemin oluşturulmuş ve her iki ülkenin hak ve menfaatleri doğrultusunda tamamen uluslararası hukuka uygun bir şekilde deniz yetki alanları kayıt altına alınmış, bölgede oldubittilere izin verilmeyeceğiaçık bir şekilde ortaya konmuştur” dedi.

(BRT/AA)

Anahtar Kelimeler:
AkarKıbrısTavizHaber
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Vatandaş20 2019-12-12 12:55:55

Türkiye Kıbrıs'ta uluslararası hukuka uygun çok haklı bir siyaset yürütmektedir. Kaos yaratan Rum yönetimidir.

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