AKAR : 'KIBRIS MİLLİ MESELEMİZ'

Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Kaş’taki temaslarını tamamlamasının ardından dün Lefkoşa'ya geçti. Ercan Havalimanı'nda Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar ve Komutanlar, Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 tatbikatının 'Seçkin Gözlemci Günü' faaliyetlerini takip etmek üzere tatbikat alanına geçti.

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında karşılıklı eğitim, iş birliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek üzere birleşik, müşterek ve fiili olarak icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 tatbikatı kapsamında ilk olarak denizden sızma harekatı gerçekleştirildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait fırkateynden ayrılan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına bağlı özel kuvvet unsurları denizden sızma harekatı ile sahilde belirlenen hedefleri başarıyla imha etti. Deniz topçusu tarafından işaretli hedeflerin tam isabetle vurulması sonrasında ATAK helikopterlerinin eşliğinde hava hücum harekatı gerçekleştirildi. Harekat kapsamında komandolar helikopterlerle tatbikat alanına indirildi. Komandoların tespit ettiği hedefler savaş uçakları tarafından yerle bir edildiği tatbikatta İHA'lar da görev aldı.

'AZİM VE KARARLILIK ŞEHİT OLUNCAYA KADAR SÜRECEK'

Faaliyetlerin tamamlanmasının ardından personele hitap eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bir askerin en önemli özelliğinin başarma, savaşma azim ve kararlılığı olduğunu söyledi. Akar, "Bu azim ve kararlılık ne zamana kadar sürecek? Ölünceye, yani şehit oluncaya kadar" diye konuştu. TSK'nın başta FETÖ, PKK/YPG, DEAŞ terör örgütleri olmak üzere diğer tehdit ve tehlikelere karşı yoğun bir mücadele verdiğini belirten Akar, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu asil milletin egemenliği, bağımsızlığı için güçlü, kuvvetli, bilgili ve disiplinli olması lazım. Ülkemizin, milletimizin egemenliği, bağımsızlığı 83 milyonun güvenliği, 780 bin kilometrekarelik vatan toprağının, mavi vatanın ve semalarımızın kontrolü için, hatta gelişen çağda bir de siber vatan var, bunlara hakim olabilmek için 'biz' diyerek çalışarak, görevimiz neyse elimizden geldiğince 'ölürsem şehit kalırsam gazi' anlayışı içinde bunu yerine getireceğiz" ifadelerini kullandı.

'KIBRIS MİLLİ MESELEMİZ'

Bakan Akar, tatbikatların önemine dikkat çekerek, "Kıbrıs bizim milli meselemiz. Hiçbir oldubittiye izin vermeyeceğimizden hem kendi hem de KKTC'li kardeşlerimizin hak alaka ve menfaatlerini sonuna kadar koruyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye, uluslararası anlaşmalar kapsamında Kıbrıs'ta garantör bir ülke. Biz Kıbrıs'ı milli mesele kabul ediyoruz ve buradayız. Burada bize düşen görev neyse, 1974'te ne yaptıysak aynı ruh, aynı heyecan aynı esaslar dahilinde KKTC'li kardeşlerimizin güvenliği, bekası için her türlü şeyi yaptık, yapmaya hazırız bundan da kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

'HAKKIMIZI FEDA ETMEMİZ SÖZ KONUSU DEĞİL'

Bakan Akar, Doğu Akdeniz'de de hak alaka ve menfaatleri olduğuna işaret ederek, "Bunlara karşı bir kısım ülkeler bazı karşı hareketler, eylemler yapıyor. Biz bunları büyük bir sabırla takip ediyoruz. Fakat hakkımızı hukukumuzu korumak yönünde yapmamız gereken ne varsa, atmamız gereken ne adım varsa kararlılıkla tek vücut olarak bunları yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Bizim buradaki haklarımızdan fedakarlık yapmamız, hakkımızı feda etmemiz asla söz konusu değil. Biz barıştan, diyalogdan, görüşmelerden, müzakerelerden yanayız ve bu olayın siyasi bir şekilde çözülmesinden yanayız diğer taraftan da hiçbir oldubittiye müsaade etmeyeceğimizi, kendi hakkımızı, KKTC'li kardeşlerimizin hakkını çiğnetmeyeceğimizi de herkes kafasına soksun" ifadelerini kullandı.