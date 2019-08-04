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Akar, son yolculuğuna uğurlandı

04 Ağustos 2019 Pazar 12:03
Akar, son yolculuğuna uğurlandı

Kuzey Kıbrıs’ın tanınmış iş insanlarından, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTBG) eski başkanlarından olan ve geçtiğimiz gün beklenmed vedası ile ülke genelinde büyük üzüntü yaratan 62 yaşındaki Mehmet Turgay Akar, dün son yolculuğuna uğurlandı.

Mehmet Akar dün, İsmail Safa Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Lefkoşa Kabristanlığında düzenlenen törenle toprağa veri Cenaze törenine Akar’ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Başbaka Ersin Tatar, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, eski Meclis Başkanı Sibel Siber, eski Başbakanlardan Ferdi Sabit Soyer, ba milletvekilleri, basın ve iş camiası katıldı. Ankara Teknik Eğitim Fakültesi’nden mezun olduktan sonra gazeteciliğe başlayan Akar, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin kuruluşunda önemli görevler üstlenmiş ve bir dönem birliğin başkanlığını da yapmıştı…

Mehmet Akar, gazeteciliği bırakmasının ardından ticaretle uğraşmaya başlamıştı. Dostları onu yalnız bırakmadı Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Diyalog Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’ın da kardeşi olan Mehmet Akar zamansız vedası başta ailesi, dostları olmak üzere tüm ülkeyi hüzne boğdu. Çalışkanlığı, dürüstlüğü, yardımseverliği ile herkesin sevgisini kazanan Mehmet Akar, evli ve 3 çocuk babasıydı.

Mehmet Akar’ın zamansız vedası dolayısıyla birçok seveni dün onu son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Dostları, “Özü sözü bir adamdı. Kıbrıs Türk Toplumu için gerek gazetecilik gerekse iş hayatında önemli katkıları oldu. Gönüllerde yaşayacak, ışıklar içinde uyusun” dedi.

Mehmet Akar kimdir?

Mehmet Akar, 1957 yılında Lefkoşa'da doğdu. Ankara Teknik Eğitim Fakültesi'nden mezun olduktan sonra gazeteciliğe başladı. 1975- 1980 yılları arasında Halkın Sesi'nde muhabirlik yaptı, 1980'de yayımlanmaya başlayan BİRLİK gazetesinde Yazı İşleri Müdürü görevin üstlendi. 1985 yılında HABER adlı bir gazete yayınlandı. Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği'nde başkanlık yapmış ve birliğin kuruluşunda akt görev almıştır.

Kaynak: Diyalog Gazetesi

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