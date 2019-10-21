Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye’nin KKTC’nin haklarını koruyacağını birkez daha vurguladı.

Akar, TRT World Forum’da “Ateş Hattında NATO: Yeni Güvenlik Tehditleri” başlıklı oturumda yaptığı konuşmada hidrokarbon konusuna da değindi

Akar “Hidrokarbon kaynakları burada bulunduğu için bölgesel olarak ve uluslararası aktörlerin ilgisi bu bölgeye artmıştır. Türkiye de bu noktada kanuni haklarını ve çıkarlarını koruyacaktır. Dedi.

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Türkiye, garantör ülke olarak KKTC’nin de haklarını koruyacaktır. KKTC, bu enerji enerji denkleminden Doğu Akdeniz’de dışarıda bırakılamaz” diye konuştu.