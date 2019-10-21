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Akar: Türkiye, garantör ülke olarak KKTC’nin de haklarını koruyacaktır

21 Ekim 2019 Pazartesi 21:03
Akar: Türkiye, garantör ülke olarak KKTC’nin de haklarını koruyacaktır

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye’nin KKTC’nin haklarını koruyacağını birkez daha vurguladı.

Akar, TRT World Forum’da “Ateş Hattında NATO: Yeni Güvenlik Tehditleri” başlıklı oturumda yaptığı konuşmada hidrokarbon konusuna da değindi

Akar “Hidrokarbon kaynakları burada bulunduğu için bölgesel olarak ve uluslararası aktörlerin ilgisi bu bölgeye artmıştır. Türkiye de bu noktada kanuni haklarını ve çıkarlarını koruyacaktır. Dedi.

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Türkiye, garantör ülke olarak KKTC’nin de haklarını koruyacaktır. KKTC, bu enerji enerji denkleminden Doğu Akdeniz’de dışarıda bırakılamaz” diye konuştu.

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dervis 2019-10-21 22:15:31

bir yanlislik olmasin sir..sen ingiltere ve yunanistan ile braber enosis veya kktc gibi oluslumlar olmasin diye kibris cumhuriyetinin garantoru degilmisin..yani bunu bazi cokbilmis turkiyeli gazetecilerden veya tbmm vekillerinden duyardik da savunma bakanindan duymak cok enteresan..

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