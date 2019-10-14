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Akar: YPG'lilerin DEAŞ'lıları kaçırdığını tespit ettik

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar partilere ziyarette bulundu. İYİ Parti'yle yapılan bilgilendirme toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Akar, "YPG'lilerin DEAŞ'lıları kaçırdığını tespit ettik." dedi.

14 Ekim 2019 Pazartesi 14:12
Akar: YPG'lilerin DEAŞ'lıları kaçırdığını tespit ettik

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yaşanan son dakika gelişmelerini paylaştı. Akar açıklamasında "YPG'lilerin DEAŞ'lıları kaçırdığını tespit ettik." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Tel Abyad ve Rasulayn kontrol altında. Bölgenin kontrolü ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Mücadelemiz, sadece YPG ile değil DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle. Bizim için tek hedef teröristler.YPG'lilerin DEAŞ'lıları kaçırdığını tespit ettik" dedi.

MSB'DE HAREKAT MESAİSİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK komuta kademesi ve MİT Başkanı Hakan Fidan, dün gece MSB'de gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldi.

Sabahın ilk ışıklarına kadar süren toplantıda Barış Pınarı Harekatı'ndaki son durum ve bölgedeki gelişmeler değerlendirildi.

Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde TSK komuta kademesi ve MİT Başkanı Hakan Fidan ile sabahın ilk ışıklarına kadar yaptıkları toplantıda Barış Pınarı Harekatı'nda gelinen son durumu ve bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi, anlık bilgiler kapsamında talimatlar verdi. 

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat'ın doğusundaki teröristlere yönelik icra edilen Barış Pınarı Harekatı planlandığı şekilde başarıyla devam ederken Akar ve TSK komuta kademesinin de harekatın sevk ve idaresine yönelik yoğun mesaisi sürüyor. 

SAHADAN GELEN SON GÖRÜNTÜLER DE DETAYLI OLARAK İNCELENDİ

Barış Pınarı Harekatı'nı anbean takip eden Akar ve komutanlar dün gece de önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığında sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden toplantıya Akar ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları ve MİT Başkanı Hakan Fidan da katıldı. 

Kuvvet Komutanlıklarının Harekat Merkezleri ve bölgedeki birliklerin komutanları ile video konferans yöntemiyle görüşülen toplantıda, sahadan gelen son görüntüler de detaylı olarak incelendi.

Gelen anlık bilgiler kapsamında değerlendirmeler yapılırken harekatın emniyetle devamı için ABD'li ve Rus muhataplarla her kademede karşılıklı bilgi alışverişi de gerçekleştirildi. 

AA

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Anahtar Kelimeler:
AkarYPG
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