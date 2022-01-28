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Akaryakıt fiyatları son 7 ayda 10 kez zamlandı

TL, döviz karşısında değer kazandı, indirim için işaret edilen “Perşembe”nin bir türlü gelemediği gibi, akaryakıt fiyatlarına seçimin hemen ardından 1 TL’ye yakın zam geldi. Söz konusu zamla birlikte akaryakıt fiyatları, 2021 yılındaki ilk zam tarihi olan 7 Mayıs’tan bu yana, toplamda 10 zam ve 1 indirimle, yüzde 100’ün üzerinde artmış oldu…

28 Ocak 2022 Cuma 15:59
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Akaryakıt fiyatları son 7 ayda 10 kez zamlandı
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Başbakan Faiz Sucuoğlu ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun’un, “Türk Lirası’nın döviz karşısında değer kazanmasıyla birlikte akaryakıt fiyatlarında indirime gidileceği” yönündeki açıklamaları ve “indirim için” verdikleri tarihe karşın, erken genel seçimden sonraki ilk haftada akaryakıt fiyatlarına 95 kuruşluk zam geldi.

7 AYDA 10 ZAM, 1 İNDİRİM, YÜZDE 100’ÜN ÜZERİNDE FİYAT ARTIŞI

Söz konusu zamla birlikte akaryakıt fiyatları, 2021 yılındaki ilk zam tarihi olan 7 Mayıs’tan bu yana, toplamda 10 zam ve 1 indirimle, yüzde 100’ün üzerinde artmış oldu.

EURO DIESEL YÜZDE 123, 98 OKTAN YÜZDE 108, 95 OKTAN YÜZDE 107 ARTTI

Son 7 ayda değişen akaryakıt fiyatlarını derleyen Kıbrıs Postası; Euro Diesel’in Yüzde 123, 98 Oktan Kurşunsuz Benzin’in Yüzde 108 ve 95 Oktan Kurşunsuz Benzin’in Yüzde 107 oranında arttığını gözlemledi.

Mayıs 2021’den günümüze akaryakıt fiyatları:

HABER- KAYNAK : Kıbrıs Postası

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