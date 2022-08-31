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Akaryakıt fiyatlarında değişikliğe gidiliyor

Kurşunsuz 98 ve 95 oktan benzinin litresine 1.33 TL’lik indirim geliyor. İndirim bu gece yürürlüğe girecek  

31 Ağustos 2022 Çarşamba 15:04
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Akaryakıt fiyatlarında değişikliğe gidiliyor


GÜNDEM – ÖZEL 

Kurşunsuz 98 ve 95 oktan benzinin litresine 1.33 TL’lik indirim geliyor. İndirim bu gece yürürlüğe girecek  
Dünyadaki brent petrol fiyatında yaşanan düşüş KKTC’dekşi pompalara da yansıtılıyor.
Ekonomi ve Enerji Bakanlığı dünya petrol borsasındaki düşüşü tüketiciye yansıtıyor. Bu gece 00.00’dan itibaren  98 ve 95 oktan benzinin litre fiyatında 1,33 TL’lik indirim yapılacak 
Euro Dizel de fiyat değişimi yok 
Gündem KIBRIS’ın elde ettiği bilgiye göre euro dizel fiyatında bir değişiklik olmayacak. 
Euro dizelin fiyatında bir gerileme olmadı. Ancak elde edilen bilgiye göre geride bıraktığımız  hafta euro dizel fiyatının litresinde 1.98 TL’lik bir artış yaşanması gerekiyordu. Ancak Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bu artışı vatandaşa yansıtmama kararı alarak artışı sübvanse etti. O nedenle bu hafta euro dizelin fiyatı değişmemiş oldu

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