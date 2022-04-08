Akaryakıt fiyatlarında güncelleme olacak mı?

Bakan Evren, küresel enerji piyasaları ve döviz kurlarında yaşanan aşırı dalgalanma nedeniyle, dünya petrol fiyatlarında ciddi artışların yaşandığına dikkat çekti.

Kısa süre önce akaryakıtta yüklü fiyat artışlarını dengelemek, halkın alım gücü ve piyasa dengelerini korumak amacıyla akaryakıt tüzüğünde değişikliğe gittiklerini hatırlatan Evren, “dünya petrol piyasalarında yaşanan düşüşe paralel olarak, bizde de akaryakıt fiyatlarında günlük güncelleme yapmaya, gerekli indirimi piyasaya yansıtmaya devam edeceğiz” dedi.

Küresel enerji piyasalarına bakıldığında doğal gazda da bir yılda neredeyse yüzde dört yüze yakın bir artış yaşandığına işaret eden Kutlu Evren, tüp gaza yapılan 30 TL’lik artışın zorunlu olduğunu ifade etti.