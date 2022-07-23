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Akaryakıt fiyatlarında indirim Resmi Gazete'de yayınlandı

Akaryakıt fiyatları, dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan Emirname ile yeniden düzenlendi.

23 Temmuz 2022 Cumartesi 10:51
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Akaryakıt fiyatlarında indirim Resmi Gazete'de yayınlandı
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Akaryakıt fiyatları, dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan Emirname ile yeniden düzenlendi. Bugünden itibaren geçerli olan karara göre, 95 ve 98 Oktan benzin fiyatlarında 1.23 TL, mazot fiyatlarında ise 1 TL ucuzlarken, bu Temmuz ayında yapılan dördüncü akaryakıt indirimi oldu.

2022 Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) (Kurşunsuz Benzin (95 ve 98 Oktan), Motorin (Mazot), Gazyağı ve Euro Diesel) Azami Satış Fiyatları Emirnamesi’yle yeniden düzenlenen fiyatlar bugünden itibaren geçerli olurken, 95 oktan benzin 21.29 TL/lt, 98 oktan benzin 21.59 TL/lt, Euro Diesel 23.86 TL/lt ve gazyağı 23.23 TL/lt’den satışa sunuluyor.

Akaryakıt, 16 Temmuz tarihinden beridir, 95 oktan benzin 22.52 TL/lt, 98 oktan benzin 22.82 TL/lt, Euro Diesel 24.86 TL/lt ve gazyağı 23.23 TL/lt’den satılmaktaydı.

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