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Akaryakıt fiyatlarında indirim yapılıyor

02 Ağustos 2022 Salı 12:39
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Akaryakıt fiyatlarında indirim yapılıyor
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KKTC’de akaryakıt fiyatlarında indirim yapılması için gerekli kararname hazırlandı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, akaryakıt fiyatlarında indirim yapılması için gerekli çalışmayı yaptıklarını ve kararnamenin hazırlandığını belirtti.

Bakan Amcaoğlu, 95 oktanda 1.1 TL, 98 oktanda 1.1 TL, Euro Diesel’de 2 TL, gaz yağında ise 1.1 TL’lik indirim yapılacağını duyurdu.

Bakan Amcaoğlu, basın bürosu aracılığı ile yaptığı kısa açıklamada, “Ekonomi ve Enerji Bakanlığı olarak vatandaşın cebini rahatlatmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ” dedi.

Son Güncelleme: 02.08.2022 12:41
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