Akaryakıt için 130 milyon TL borçlanma!

UBP-DP Azınlık Hükümeti, mali darboğazın içerisinde olan Kıb-Tek’e yeni borç yükü ekledi, akaryakıt ihtiyacı için kurumu 130 milyon TL borçlandırdı.

Resmi Gazete’de yer alan karara göre borçlanma, 3 farklı bankadan, 24 ay vadeli ve devlet kefaletine dayalı gerçekleşti.

Alınan karar şöyle:

Bakanlar Kurulu, Kıb-Tek Yönetim Kurulunun, 171 Elektrik İnkişaf Yasası'nın 18'inci maddesine istinaden, 14/02/2022 tarih ve TB/20/2022 sayılı kararı doğrultusunda, kurumun akaryakıt ihtiyacının teminine yönelik borçlanılması için, muhtelif bankalardan alınan teklifler arasında, aşağıda banka adı, kredi miktarı ve kredi faizi belirtilen, fqiz oranı en düşük 3 (Üç) bankadan toplam 130,000,000TL (Yüz Otuz Milyon Türk Lirası) 24 ay vadeli taksitli ve devlet kefaletine dayalı kredi alınmasına karar verdi.