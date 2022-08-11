Akaryakıt ihalesi... İşte ihalede verilen teklifler!

-ÖZEL HABER

Hükümet'in tartışılan 'ihalesiz yakıt alımı' kararlarının ardından, Merkezi İhale Komisyonu, KIB-TEK’e 200 bin metrik ton akaryakıt temini ve taşınması adına 6 milyon 800 bin Dolarlık bir ihaleye çıktı.

İhaleye ilişkin teklifler, bugün Merkezi İhale Komisyonu Toplantı Salonundaki teklif kutusuna atıldı.

Merkezi İhale Komisyonu 7 teklif verildiğini bunların 6'sının geçerli, 1'inin geçersiz olduğunu duyurdu.

Geçersiz teklif, zorunlu vergi kontrol formunun doldurulmamış olmasından dolayı geçersiz sayıldı.

Geçerli olan teklifler ve verilen rakamlar şöyle:

Sideral Lines Denizcilik Şirketi- 58.28 dolar

İçkale Sosyal Hizmetler Taşımacılık- 60 Dolar

Hayati Özok-38 dolar

SAO Ticaret-99 Dolar

Sülem Sistem Elektrik LTD- 32.80 Dolar

Golf Bunker Petrol- 47 Dolar

Tekliflerin basınla paylaşılmasının ardından, Merkezi İhale Komisyonu, ihaleyi değerlendirip sonuçlandırmak üzere toplantıya geçti.