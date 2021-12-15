Akaryakıt kaçakçılığı...

Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun Rum plakalı araçlara yakıt verilmemesine yönelik söylemleri havada kaldı.

Normal araçlara yakıt verilmesi bir yana mazot kaçakçılığı da yapılıyor. Son örnek dün gece yaşandı.

Yeşilırmak Sınır Kapısı’ndan Güney Kıbrıs’a geri geçmek isteyen bir Rum plakalı araçta gümrük görevlileri arama yaptı. Aracın arkasında bir su deposu görüldü. Depo içerisinde tam 500 Lt Mazot tespit edildi.

Konu hemen polise intikal ettirildi ve yasal işlem başlatıldı. Yakıta da araca da el konuldu ve soruşturma başlatıldı.

Daha yüksek fiyata Rumlara satılıyor

Bölge insanlarından SES KIBRIS’a yapılan şikayette, Kıbrıslı Türklere “yakıt yok” denirken, Rumlara daha yüksek fiyata mazot satılarak haksız kazanç elde ediliyor. Hükümetin bu konuda denetimi artırması talep ediliyor. Bu tip işlemleri yapan istasyon sahiplerinin de ceza alması talep ediliyor....

Kaynak: Ses Kıbrıs https://www.seskibris.com/haber/8860586/akaryakit-kacakciligiyuksek-fiyattan-ruma-satis