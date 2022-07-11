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Akaryakıt, PETCO isimli şirketten temin edilecek ve taşınacak!

Bakanlar Kurulu, Sidereal Lines Ltd. ile Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu arasında imzalanan sözleşme gereklerinin yerine getirilmesi hususunda müteahhit firma ile yaşanan sorunlar nedeniyle, akaryakıtın (fuel oil) Petrol Geri Kazanım Şirketi Ltd. (PETCO) isimli şirketten temin edilmesi ve taşınmasına karar verdi. Karar, 8 Temmuz tarihli Resmi Gazete’nin Özel Sayısı’nda yayımlandı.

11 Temmuz 2022 Pazartesi 13:04
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Akaryakıt, PETCO isimli şirketten temin edilecek ve taşınacak!
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Sidereal Lines Ltd. ile Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu arasında imzalanan sözleşme gereklerinin yerine getirilmesi hususunda müteahhit firma ile sorunlar yaşanması, ülkedeki elektrik kesintilerinin sosyal, ekonomik ve toplumsal sorunlara neden olması, konunun ivediliği ve halkın elektrik ihtiyacının kesintisiz karşılanmasının sağlanması gibi unsurların gerekçe olarak gösterildiği kararda, Petrol Geri Kazanım Şirketi Ltd. (PETCO) isimli şirketin 8 Temmuz 2022 tarihli teklifi çerçevesinde ihtiyaç duyulan 1,100 ± m ton akaryakıtın (fuel oil), Petrol Geri Kazanım Şirketi Ltd. (PETCO) isimli şirketten temin edilmesi ve taşınmasına karar verildiği belirtildi.

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