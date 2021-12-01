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Akaryakıt sorunu devam ediyor!

Benzin istasyonları işletmecileri, akaryakıt sorunundan yakınırken, Kıbrıs Türk Petrolleri (K-Pet) Genel Müdürü Malik İşimtekin, konuyla ilgili konuştu. 

01 Aralık 2021 Çarşamba 10:03
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Akaryakıt sorunu devam ediyor!
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Şiddetli fırtına nedeniyle akaryakıt taşıyan geminin Türkiye'de, Çeşme'de kaldığını belirten İşimtekin, geminin adaya varmasına göre cuma ya da cumartesi günü yakıt dağıtımının yeniden yapılacağını söyledi. "Akaryakıt istasyonlarında yeterli stok bulunuyor" diyen İşimtekin, bir sorun yaşanmayacağını ileri sürdü. 

"ZAM, BAKANLAR KURULU YETKİSİNDE"

Fiyatlarla ilgili görüşü sorulan İşimtekin, zammın Bakanlar Kurulu yetkisinde olduğunu ifade etti. 

Öte yandan elde edilen bilgiye göre; tedarikçi firmalar akaryakıt fiyatlarından memnun değil, firmalar zarar etmemek için akaryakıtı az getiriyor... 

Kaynak : Kıbrıs Postası https://www.kibrispostasi.com/c50-EKONOMI/n402165-kpet-genel-muduru-malik-isimtekin-akaryakit-tasiyan-gemi-firtinadan-dolayi-gelemedi

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