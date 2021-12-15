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Akaryakıta yine zam!
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Akaryakıt sorunu yarın öğlen çözülmüş olacak!

Benzinciler Birliği Başkanı Levent Çağdal, içerisinde 98 oktan benzin ile Euro Diesel olan bir geminin boşaltım yaptığını dile getirerek, yarın öğleden itibaren tüm K-Pet benzin istasyonlarında her iki akaryakıttan olacağını söyledi.

15 Aralık 2021 Çarşamba 13:08
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Akaryakıt sorunu yarın öğlen çözülmüş olacak!
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Benzinciler Birliği Başkanı Levent Çağdal, şu anda tüm K-PET benzin istasyonlarında yakıt olmadığını açıkladı.

Çağdal, içerisinde 98 oktan benzin ile Euro Diesel olan bir geminin boşaltım yaptığını dile getirerek, yarın öğleden itibaren tüm K-Pet benzin istasyonlarında her iki akaryakıttan olacağını söyledi.

İkinci geminin adaya ulaştığını, bu gemide de 95 oktan benzin ve Euro Diesel olduğunu ifade eden Çağdal, “Cuma günü de 95 oktan benzin ve Euro Diesel olacak” dedi.

Daha önce akaryakıtın Çarşamba gün geleceğinin açıklandığını, ancak LPG gaz taşıyan geminin boşaltım yapması nedeniyle yakıt gemilerinin beklediğini, o nedenle de gecikme yaşandığını ifade etti.

“Tedarikin aksamayacağını taahhüt ettiler”

Çağdal, bugün K-Pet yöneticileri ile toplantı yaptıklarını ve tedarikin aksamayacağına yönelik kendilerine taahhütte bulunduklarını dile getirerek, “Umuyoruz ki tedarik zinciri kırılmaz ve sıkıntısı yaşanmaz” şeklinde konuştu.

Çağdal, akaryakıt sıkıntısı nedeniyle benzin istasyonlarının da ciddi mağduriyet yaşadığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Yenidüzen Gazetesi

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