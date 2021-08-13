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Akaryakıt Taşıma İhalesi sonuçlandı

13 Ağustos 2021 Cuma 16:54
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Akaryakıt Taşıma İhalesi sonuçlandı

GÜNDEM KIBRIS ÖZEL/ BAHAR SANCAR

11 Ağustos tarihinde yapılan Akaryakıt Taşıma İhalesi sonuçlandı. İhaleye katılan firmalardan biri boş teklif atarak ihaleden elendi ve iki firmanın evrakları incelenmek üzere Mali Polise gönderildi. MİK bugün itibari ile KIB-TEK’ten bilir kişi talep etti ve Teknik ve İdari şartname üzerindeki kriterler incelendi.
İhaleye sunulan evraklar Mali Polis ve Savcılıktan gelecek olan karar doğrultusunda ıslak imzalı belgelerde bir sorun tespit edilmediği takdirde, rayiç bedelin KIB-TEK tarafından yükseltilmesi kaydıyla, nihai kararı Merkezi İhale Komisyonu verecek ve ihaleyi sonuca bağlayacak.
Sekiz aydır bir türlü tamamlanamayan Akaryakıt Taşıma İhalesi’nin Polis ve Savcılıktan gelecek görüş doğrultusunda Pazartesi günü sonuçlanması bekleniyor.
İhalenin ikinci oturumunda TPIC 35,19 Dolar, Sideral ise 33,38 Dolar teklif vermişti. KIB-TEK’in belirlediği rayiç bedel ise 28 Dolar.

Son Güncelleme: 13.08.2021 17:50
Anahtar Kelimeler:
Akaryakıt Taşıma İhalesi
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