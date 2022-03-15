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Akaryakıt tüzüğünde değişiklik!

Ekonomi ve Enerji Bakanı Kutlu Evren, akaryakıtta yüklü fiyat artışlarını dengelemek, halkın alım gücü ve piyasa dengelerini korumak amacıyla akaryakıt tüzüğünde değişikliğe gidildiğini açıkladı.

15 Mart 2022 Salı 12:34
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Akaryakıt tüzüğünde değişiklik!
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Mevcut akaryakıt tüzüğünde değişikliğe gidildiğini ifade eden Bakan Kutlu Evren, “Bu değişiklikle, 5 günde bir yapılmak zorunda kalınan fiyat düzenlemeleri yerine, yeni düzenleme ile güncel petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki günlük değerler alınarak fiyat belirlenmesine gidilecektir. Petrol ve döviz kurları düştüğünde benzin fiyatları da güncel olarak düzenlenecek ve denetlenecektir. Petrol ve dövizdeki artışla da güncel düzenleme yapılacak piyasa dengeleri korunacaktır” dedi.

Bakan Kutlu Evren, “KKTC bir ada ülkesi olarak petrol ithal eden bir konumdadır. Küresel krizler nedeniyle petrol fiyatlarında yaşanan artışlar, döviz dalgalanmaları ekonomimize olumsuz yansımakta, üreticimizin maliyetlerini yükseltmekte ve halkımızın alım gücünü düşürmektedir. Elimizdeki imkanlar dahilinde halkın alım gücünü ve piyasa dengelerini korumak için çalışıyoruz” dedi.

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