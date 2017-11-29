Akaryakıt zamlandı!

Euro dizel ve gaz yağı fiyatları değişirken, benzinin fiyatı aynı kaldı. Zam bu gece yarısı (29 Kasım Çarşamba) itibarıyla yürürlüğe giriyor.

Euro dizel 16 kuruşluk zam ile 3.47 TL’den 3.63 TL’ye yükselirlen, gaz yağı ise 1 kuruşluk zam ile 3.39 TL’den 3.40 TL’ye yükseldi.

Kurşunsuz 98 oktan benzin 3.87 TL, 95 oktan benzin de 3.67 TL olarak, fiyatı aynı kaldı.

Öte yandan yapılan zammın ardından akaryakıt fiyatları 18 Mayıs tarihinden sonra ilk kez değişmiş oldu.

ESKİ AKARYAKIT FİYATLARI

Tarih: 18-05-2017

Kurşunsuz 98 3.87 TL

Kurşunsuz 95 3.67 TL

Euro Diesel 3.47 TL

Gaz Yağı 3.39 TL

YENİ AKARYAKIT FİYATLARI

Tarih: 29-11-2017

Kurşunsuz 98 3.87 TL

Kurşunsuz 95 3.67 TL

Euro Diesel 3.63 TL

Gaz Yağı 3.40 TL