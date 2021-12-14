Akaryakıt zamlarının ardından...

Bakanlar Kurulu tarafından bugün akaryakıt fiyatlarına yapılan zammın ardından, sosyal medyada Mehmet Duman isimli vatandaş ilginç bir paylaşıma imza atarak hergün işe gidip geldiği aracını paylaşıma açıtığını duyurdu.

İşte o paylaşım:

Gazimagusa Dortyolda kaliyorum. Hergun lefkosaya ise gidip gelmekteyim. Gazimagusa Lefkosa arasi aracimi paylasima aciyorum. Gidis donus Ben ve 1 yolcu - kisi basi 45 tl. Ben ve 2 yolcu kisi basi 35 tl. Ben ve 3 yolcu kisi basi 25 tl dir. UNUTMADAN ITIMAT GIDIS DONUS 60 TL.