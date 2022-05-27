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Akaryakıta olağanüstü zam!
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Akaryakıt zammı yürürlükte!

Akaryakıta yapılan zam, bugün yürürlüğe girdi

27 Mayıs 2022 Cuma 09:16
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Akaryakıt zammı yürürlükte!

Akaryakıta yapılan zam, bugün yürürlüğe girdi

95 oktan benzine 5.40 TL; 98 oktan benzine 5.43 TL, Euro Diesele 2.41 TL ve gazyağına da 3.14 TL zam geldi

Bakanlar Kurulu’nun onayladığı ve Resmi Gazete’de 27 Mayıs’tan geçerli olmak üzere yayımlanan 2022 Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) (Kurşunsuz Benzin (95 ve 98 Oktan), Motorin (Mazot), Gazyağı ve Euro Diesel) Azami Satış Fiyatları Emirnamesi’ne göre, 95 oktan kurşunsuz benzinin litresi 23.54 TL; 98 oktan kurşunsuz benzinin litresi 23.81 TL; Euro Diesel’in litesi 22.19 TL ve gazyağının litresi 21.58 TL oldu.

Bakanlar Kurulu geçen cuma yaptığı toplantıda akaryakıta 4 TL civarında zam kararı almış ancak artışın bir hafta süreyle Maliye Bakanlığı'nca karşılanacağı açıklanmş ve tüketicilere yansıtılmamıştı. 

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