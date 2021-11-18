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Akaryakıta bir zam daha!

Bakanlar Kurulu tarafından akaryakıta bir zam daha yapıldı!

18 Kasım 2021 Perşembe 09:17
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Akaryakıta bir zam daha!
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Akaryakıt fiyatları yeniden düzenlendi. Bu gece yarısından itibaren 95 oktan benzin 9.14 TL/lt, 98 oktan benzin 9.30 TL/lt, Euro Diesel 8.78 TL/lt ve gazyağı 8.75 TL/lt’den satışa sunulacak.

Akaryakıt fiyatları Resmi Gazete’de bugün yayınlanan 2021 Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) (Kurşunsuz Benzin (95 ve 98 Oktan), Motorin (Mazot), Gazyağı ve Euro Diesel) Azami Satış Fiyatları Emirnamesi’yle yeniden düzenlendi.

Emirnameye göre, 8.80 TL/lt’den satılan 95 oktan benzin 9.14 TL/lt’ye, 8.96 TL/lt’den satılan 98 oktan benzin 9.30 TL/lt’ye, 8.44 TL/lt’den satılan Euro Diesel 8.78 TL/lt’ye ve 8.39 TL/lt’den satılan gazyağı 8.75 TL/lt’ye satılacak.

Akaryakıt fiyatları en son 28 Ekim’de düzenlenmişti. Yeni fiyatlar bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

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Akaryakıt FiyatlarıAkaryakıtZam
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