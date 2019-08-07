Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
TFF açıkladı! Süper Kupa'nın saati değişti!
TFF, Süper Kupa’nın saatini değiştirdi!
Hibiskus nasıl kullanılır, çayı nasıl demlenir?
Hangi meyve neye iyi geliyor?
Aloe Vera cilde nasıl sürülür?
Merkür'le İlgili Önemli Keşif

Akaryakıta indirim yapıldı!

07 Ağustos 2019 Çarşamba 20:26
Akaryakıta indirim yapıldı!

Bakanlar Kurulu akaryakıtta 5 kuruş indirime gitti.

Kaçak akaryakıt sorununu sonlandırmak için Bakanlar Kurulu bugün yaptığı toplantıda bir Denetleme Tüzüğü de hazırladı.

Bakanlar Kurulu Başbakan Ersin Tatar başkanlığında toplandı.

Kurul Sözcüsü Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay Bakanlar Kurulunun aldığı bazı kararları BRT’ye açıkladı.

Dövizdeki düşüş ile birlikte Akaryakıt fiyatlarında indirime gidildiğini açıklayan Özersay, 95, 98 ve euro dizelde 5 kuruş indirim kararı alındığını belirtti.

Hükümetin, Yazılı basını rahatlatmak adına baskı kalıplarındaki KDV’yi sıfırladığını da ifade eden Özersay, denizden karaya, karadan denize yakıt ikmaliyele ilgili kaçak iddiaları üzerine Bakanlar Kurulunun bir denetleme Tüzüğünü hayata geçirdiğini ve bu bağlamda otomasyon ile akaryakıtın tüketiciye ulaşana kadar her evresinin denetim altında olacağını belirtti.

Bakan Özersay bu konuda mevzuatın hazır olduğunun altını çizerken, Bakanlar Kurulunun sivil hizmet görevlilerine ek tahsisat konusundaki kararın arkasında olduğunu da kaydetti. Kurul Sözcüsü başbakan yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bu konuda başssavcılığın görüşü doğrultusunda tüzük değişikliğine gidileceğini ve önümüzdeki toplantıda konunun Bakanlar Kurulunda yeniden değerlendirilerek sonlandırılacağını vurguladı.

Kudret Özersay, Bakanlar Kurulunun İmar Planıyla ilgili iç çalışma yaptığını da belirtirken, ülkeye önemli ölçüde yatırım yapan bazı kişilere bir önceki hükümet döneminde vatandaşlık verildiğini anımsatarak yapılarak toplantıda bir iş insanına yatırımlarından dolayı vatandaşlık verilmesi kararı üretildiğini de sözlerine ekledi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Bakanlar KuruluAkaryakıtIndirimHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Kktc 2019-08-07 22:39:58

Zahmet etmeseydiniz yaparken. 40 kuruş. 70 kuruş yapın. İndirim yaparkende. 5 kuruş yapın. Çok güzel

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
5 2019-08-07 23:11:07

Sanki da benzin 5.00 liranın altına düştü, 5 liraya düşürene kadarki ettiğiniz masrafa yazık

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Yılmaz tutuksuz yargılanacak
Yılmaz tutuksuz yargılanacak
Uyuşturucu zanlıları yeniden mahkemeye çıkarıldı
Uyuşturucu zanlıları yeniden mahkemeye çıkarıldı
Shebeb polise giderek yardım istedi
Shebeb polise giderek yardım istedi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim