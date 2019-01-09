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Akaryakıta indirim yapıldı!

09 Ocak 2019 Çarşamba 20:57
Akaryakıta indirim yapıldı!

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Akaryakıta indirim yapıldı. Kurşunsuz 95 oktan benzin ve kurşunsuz 98 oktan benzine 6 kuruş, gazyağına 11 kuruş ve Euro Diesel'e ise 10 kuruş indirim uygulandı. İndirim gece saat 00.00’dan itibaren geçerli olacak

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Deli Dumrul 2019-01-09 21:07:54

Fiyatları da yazsaydın zahmet oldu galiba

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vat 2019-01-09 21:03:59

asgari ucreti az versinler diye yaptilar turkiyede bu gun 20 kurus zam geldi benzine

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Ali 2019-01-09 21:53:06 @vat

Siktir be zavallı git işine..Allahın cahili...

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Acikgözler 2019-01-09 22:15:14

Haaaaa simdiii anlasildi..Bunlar indrim yaparlar smdi ondan sonraa bir oturdacaklar bize zammi ayaklarmiz gacack..YEEDAA GORKKMAAAAA

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Vatandaş 2019-01-09 23:30:00 @Acikgözler

Bir defa da olumlu yaklaşın. Hep şikayet hep şikayet.

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Sükür 2019-01-09 23:14:54

Artış gelince oturtma düşüş gelince şikayet ubp döneminde beleşdi zaten uyanın tacoy milletvekili maaşları düşük diye şikayet ediyor. Kriz dönemi hükümet önlemler aldi en azndan geri de dönüuorlar

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