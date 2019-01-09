Akaryakıta indirim yapıldı. Kurşunsuz 95 oktan benzin ve kurşunsuz 98 oktan benzine 6 kuruş, gazyağına 11 kuruş ve Euro Diesel'e ise 10 kuruş indirim uygulandı. İndirim gece saat 00.00’dan itibaren geçerli olacak
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Fiyatları da yazsaydın zahmet oldu galiba
asgari ucreti az versinler diye yaptilar turkiyede bu gun 20 kurus zam geldi benzine
Siktir be zavallı git işine..Allahın cahili...Beğen (0) Beğenmedim! (1)
Haaaaa simdiii anlasildi..Bunlar indrim yaparlar smdi ondan sonraa bir oturdacaklar bize zammi ayaklarmiz gacack..YEEDAA GORKKMAAAAA
Bir defa da olumlu yaklaşın. Hep şikayet hep şikayet.Beğen (0) Beğenmedim! (0)
Artış gelince oturtma düşüş gelince şikayet ubp döneminde beleşdi zaten uyanın tacoy milletvekili maaşları düşük diye şikayet ediyor. Kriz dönemi hükümet önlemler aldi en azndan geri de dönüuorlar