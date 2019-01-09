Akaryakıta indirim yapıldı. Kurşunsuz 95 oktan benzin ve kurşunsuz 98 oktan benzine 6 kuruş, gazyağına 11 kuruş ve Euro Diesel'e ise 10 kuruş indirim uygulandı. İndirim gece saat 00.00’dan itibaren geçerli olacak