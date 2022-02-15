Künye
Kıbrıs 8
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ayrı yaşadığı eşinin evini bastı, küfürler savurdu!
Ayrı yaşadığı eşinin evini bastı,...
Lefkoşa'da hırsızlık: 1 kişi tutuklandı
Lefkoşa'da hırsızlık: 1 kişi tutuklandı
Trafik kazası: Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesi devam ediyor
Lefkoşa'da trafik kazası: Motosiklet sürücüsünün...
Falyalı ve Demirtaş cinayeti: Banyo küveti altında silah bulundu
Falyalı ve Demirtaş cinayeti: Banyo...
Falyalı’nın korumaları Gülce ve Işık mahkemeye çıkarıldı
Falyalı’nın korumaları Gülce ve Işık...

Akaryakıta yine zam!

Yeni fiyatlandırmaların bugün Bakan Kurulu tarafından imzalanacağı öğrenildi

15 Şubat 2022 Salı 11:59
120 Okunma
Akaryakıta yine zam!
banner108

Akaryakıta 1.10 TL zam yapılması bekleniyor. Haber merkezinin  elde ettiği bilgiye göre yeni fiyatlandırmaların bugün Bakan Kurulu tarafından imzalanacağı ve Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra yürürlüğe gireceği öğrenildi.

Akaryakıta son olarak 27 Ocak’ta yapılan zamların ardından 95 oktan benzin 12.60, 98 oktan benzin 12.84, euro dizel 12.55 ve gaz yağı 12.67 TL olmuştu.

Akaryakıtta fiyatlandırma, Petrol Ürünlerini Fiyatlandırma Esasları Tüzüğü’ne göre düzenleniyor. Mevcut tüzüğe göre dolar kuru ve yurtdışı akaryakıt fiyatları baz alınarak, 15 günde yeni bir fiyatlandırma yapılıyor.

Aralık ayında ani yükselme sebebi ile tüzüğe geçici bir madde ile fiyatlandırmanın “5 ile 15 gün iş günü arasında yapılacağı” maddesi konuldu.

Kaynak: Haber Kıbrıs

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kundakçılıktan aranan Enver Bahçeciler, yargıç önünde
Kundakçılıktan aranan Enver Bahçeciler, yargıç önünde
En çok yağış nereye düştü?
En çok yağış nereye düştü?
KTÖS, okullardaki hademe istihdamında hizmet alımı anlayışından vazgeçilmesini istedi
KTÖS, okullardaki hademe istihdamında hizmet alımı anlayışından vazgeçilmesini istedi









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim