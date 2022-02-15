Künye
Kıbrıs 16
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ayrı yaşadığı eşinin evini bastı, küfürler savurdu!
Ayrı yaşadığı eşinin evini bastı,...
Lefkoşa'da hırsızlık: 1 kişi tutuklandı
Lefkoşa'da hırsızlık: 1 kişi tutuklandı
Trafik kazası: Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesi devam ediyor
Lefkoşa'da trafik kazası: Motosiklet sürücüsünün...
Falyalı ve Demirtaş cinayeti: Banyo küveti altında silah bulundu
Falyalı ve Demirtaş cinayeti: Banyo...
Falyalı’nın korumaları Gülce ve Işık mahkemeye çıkarıldı
Falyalı’nın korumaları Gülce ve Işık...

Akaryakıta yine zam!

Akaryakıt fiyatlarına bu gece yarısından itibaren zam gelmesi bekleniyor. Konuyla ilgili Kıbrıs Postası’na konuşan Enerji Bakanı Sunat Atun, söz konusu “fiyat düzenlemesinin keyfi değil, mecburi olduğunu” ifade ederek, artışın miktarının şuan için belli olmadığını söyledi.

15 Şubat 2022 Salı 13:17
875 Okunma
Akaryakıta yine zam!
banner108

Akaryakıt fiyatlarına bu gece yarısı itibariyle zam gelmesi bekleniyor.

Konuyla ilgili Kıbrıs Postası’na konuşan Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, söz konusu “fiyat düzenlemesinin keyfi değil, mecburi olduğunu” ifade ederek, artışın miktarının şuan için belli olmadığını söyledi.  

Bakan Atun, “Fiyat düzenlemesi rutindir. Her 5 ila 15 gün arasında hükümet, akaryakıt fiyatlarının ortalamasını alıp ilan etmeye mecburdur” dedi.

Akaryakıt fiyatlarındaki son “düzenleme” 27 Ocak tarihinde yapılmıştı.

Söz konusu zamla birlikte akaryakıt fiyatları, 2021 yılındaki ilk zam tarihi olan 7 Mayıs’tan bu yana, toplamda 10 zam ve 1 indirimle, yüzde 100’ün üzerinde artmıştı.

Kaynak: Kıbrıs Postası

Son Güncelleme: 15.02.2022 14:20
Anahtar Kelimeler:
Akaryakıta Zam
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
3 doz aşı olanlara uyarı!
3 doz aşı olanlara uyarı!
Turizmde Covid-19 etkisi 2021’de de sürdü
Turizmde Covid-19 etkisi 2021’de de sürdü
CTP’nin UBP’ye sunduğu metinde neler var?
CTP’nin UBP’ye sunduğu metinde neler var?









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim