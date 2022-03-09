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Akaryakıta zam geliyor!

09 Mart 2022 Çarşamba 19:09
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Akaryakıta zam geliyor!
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Akaryakıta bu akşam zam geliyor. Kıbrıs Haber Merkezi'nin elde ettiği bilgiye göre yeni fiyatlandırmaların bu gece yarısından itiabren geçerli olacağı öğrenildi.

Buna göre 95 oktan kurşunsuz benzin 14.73 TL'den 18.66 TL'ye , 98 oktan kurşunsuz benzin 14.97 TL'den 18.91 TL'ye, Euro Dizel 13.58 TL'den 20.94  TL'ye ve gaz yağı ise 14.39 TL'den 19.36 TL'ye yükselecek.

Akaryakıtta fiyatlandırma, Petrol Ürünlerini Fiyatlandırma Esasları Tüzüğü’ne göre düzenleniyor. Mevcut tüzüğe göre dolar kuru ve yurtdışı akaryakıt fiyatları baz alınarak, 15 günde yeni bir fiyatlandırma yapılıyor.

Aralık ayında dövizde ani yükselme nedeni ile tüzüğe geçici bir madde ile fiyatlandırmanın “5 ile 15 gün iş günü arasında yapılacağı” maddesi konuldu.

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