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Akaryakıta zam geliyor

03 Mart 2022 Perşembe 14:49
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Akaryakıta zam geliyor
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Akaryakıta bu akşam zam geliyor.

Haber Kıbrıs sitesinde yelen alan haberde yeni fiyatlandırmaların bugün Bakan Kurulu tarafından imzalanacağı ve Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra yürürlüğe gireceği yazıldı...

Buna göre;

95 oktan 15,11 TL

98 oktan 15,35 TL

Disel 15,00 TL

Gaz yağı 14,51 TL

Akaryakıt fiyatlarına en son 15 Şubat tarihinde zam yapılmıştı. 

Akaryakıtta fiyatlandırma, Petrol Ürünlerini Fiyatlandırma Esasları Tüzüğü’ne göre düzenleniyor. Mevcut tüzüğe göre dolar kuru ve yurtdışı akaryakıt fiyatları baz alınarak, 15 günde yeni bir fiyatlandırma yapılıyor.

Aralık ayında dövizde ani yükselme nedeni ile tüzüğe geçici bir madde ile fiyatlandırmanın “5 ile 15 gün iş günü arasında yapılacağı” maddesi konuldu.

Son Güncelleme: 03.03.2022 15:52
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