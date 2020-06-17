Akaryakıta zam!

Bu gece yarısından itibaren Benzin ve Euro Dizel’e zam uygulanacak.

Maliye Bakanlığından verilen bilgiye göre; 95 ve 98 Oktan Benzine 44 kuruş, Euro Dizel’e ise 38 kuruş zam yapılacak.

Yapılan artış bu gece 00.00’dan itibaren geçerli olacak