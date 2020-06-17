Akaryakıta zam!

Bu gece yarısından itibaren Benzin ve Euro Dizel’e zam uygulanacak.
Maliye Bakanlığından verilen bilgiye göre; 95 ve 98 Oktan Benzine 44 kuruş, Euro Dizel’e ise 38 kuruş zam yapılacak.
Yapılan artış bu gece 00.00’dan itibaren geçerli olacak
Bu gece yarısından itibaren Benzin ve Euro Dizel’e zam uygulanacak.
Bu gece yarısından itibaren Benzin ve Euro Dizel’e zam uygulanacak.
Maliye Bakanlığından verilen bilgiye göre; 95 ve 98 Oktan Benzine 44 kuruş, Euro Dizel’e ise 38 kuruş zam yapılacak.
Yapılan artış bu gece 00.00’dan itibaren geçerli olacak
uçak rezaletine kızdık diye cezalandırıyorlar onun için başka zam istemiyorsanız husunuz demektir..
Dünya da petrol de düşüş var burdakiler hala zam yapar bir iki yardım adı altında millete biseyler verdiniz misliyle geri alırsınız
Petrol düştüğünde düşürmediniz şimdi yükseldi hemen zam yapın bakalım henüzdaha pandemiden önçeki seviyesine bile gelmedi niye acele ediyorsunuz
Sizin bu yaptığınız halkı soymaktır yazıklar olsun size yarın elektrik üçretlerinede zam yaparsınız sizde hiç utanma arlanma yoktur