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Akaryakıta zam!

Bu gece yarısından itibaren Benzin ve Euro Dizel’e zam uygulanacak.

17 Haziran 2020 Çarşamba 18:09
698 Okunma
Akaryakıta zam!

Bu gece yarısından itibaren Benzin ve Euro Dizel’e zam uygulanacak.

Maliye Bakanlığından verilen bilgiye göre; 95 ve 98 Oktan Benzine 44 kuruş, Euro Dizel’e ise 38 kuruş zam yapılacak.

Yapılan artış bu gece 00.00’dan itibaren geçerli olacak

Anahtar Kelimeler:
ZamAkaryakıtBenzin
Yorumlar
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ceza 2020-06-17 18:20:39

uçak rezaletine kızdık diye cezalandırıyorlar onun için başka zam istemiyorsanız husunuz demektir..

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Mami 2020-06-17 18:14:09

Dünya da petrol de düşüş var burdakiler hala zam yapar bir iki yardım adı altında millete biseyler verdiniz misliyle geri alırsınız

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Mücahit 2020-06-17 18:16:42

Petrol düştüğünde düşürmediniz şimdi yükseldi hemen zam yapın bakalım henüzdaha pandemiden önçeki seviyesine bile gelmedi niye acele ediyorsunuz

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Gezgin 2020-06-17 18:19:27

Sizin bu yaptığınız halkı soymaktır yazıklar olsun size yarın elektrik üçretlerinede zam yaparsınız sizde hiç utanma arlanma yoktur

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