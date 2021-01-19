"Akaryakıta zam yok"

Başbakan Ersan Saner akaryakıta zam yapılmayacağını açıkladı. Saner, zam nedeniyle yaşanacak farkın Fiyat İstikrar Fonu’ndan ödeneceğini söyledi.

Bakanlar Kurulu’ndan yapılan açıklama şöyle:

Dünyanın ve ülkemizin salgın nedeniyle geçmekte olduğu bu süreçte ekonomik şartların halkın lehine bir seyir izlemesi için hükümetimiz azami gayret sarf etmektedir.

Bilindiği üzere, belli aralıklarla petrol ve döviz kurlarında meydana gelen değişikliklere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarında artışlar oluşmakta ve bu eylem, piyasada fiyat farklarının oluşmasına neden olmaktadır.

Hükümetimiz göreve geldiği tarihten bu yana, dövizde ve petrol fiyatlarında meydana gelen artışlara bağlı olarak akaryakıta artış yapılmasının önüne geçmek üzere çalışmalar yaparak önlemler almış ve bu çerçevede ilki 30 Aralık 2020 olmak üzere iki kez petrol türevlerine yapması gereken artışları Başbakan Ersan Saner’in talimatlarıyla yapmamış ve aradaki fark Fiyat İstikrar Fonundan sağlanmıştır.

Bu kapsamda bugün yapılması gereken akaryakıt fiyat artışları tüketicilere yansıtılmamış ve 20 günlük sürede vatandaşımıza akaryakıt zammı olarak yansıtılması gereken ;30 Aralık 2020 tarihinde 7381.010,64 ve 19 Ocak 2021 tarihi itibarıyla 2.112.195,59Tl tutarındaki toplam 9.493. 206.23 tl artış Fiyat İstikrar Fonundan karşılanmıştır.

Pandemi sürecinde vatandaşlarımızın yaşadığı ekonomik zorluklar göz önüne alınarak yapılmayan bu artışlarla vatandaşlarımızın alım gücünün kısıtlanmasının ve piyasada akaryakıta bağlı fiyat artışlarının da önüne geçilmesi amaçlanmıştır.